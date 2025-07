Escándalo en el tenis: un argentino y un chileno se dijeron de todo tras el partido

Escándalo en el tenis: el cruce de un argentino y un chileno tras un partido

Un tenista argentino protagonizó un escandaloso momento instantes después de ganarle a su rival chileno y meterse en los octavos de final del ATP de Bastad, en Suecia. Se trata de Camilo Ugo Carabelli (°59), quien en dos sets venció al trasandino Cristian Garin (°117) por un doble 6-4 que tuvo un inesperado desenlace para el mundo del tenis. El mismo se dio en el saludo posterior al último punto que le dio el partido al "Brujo" de 26 años que pasó de ronda.

El deportista de 26 años se verá las caras con el neerlandés Botic van de Zandschulp este jueves 17 de julio, pero el dato no menor es que volvió a sumar un triunfo tras dos meses dejando en el camino a un contrincante que venía de participar en Wimbledon. Carabelli no tuvo problemas para adjudicarse la victoria que lo metió en la fase siguiente del certamen sueco en un partido que, en principio, fue suspendido ayer y hoy se reanudó. Claro que, el instante más llamativo fue el ida y vuelta en la red que no tardó en trascender.

El fuerte cruce de Carabelli con Garín en Bastad

El tenista argentino festejó con todo su logro contra el chileno cerca de la red y su rival tuvo una reacción inesperada que llevó a que crucen algunas palabras. "Te veo afuera", esbozó Garín mientras miraba a su contrincante retirarse de la cancha tras el triunfo que le permitió meterse en los octavos de final del torneo en Suecia. Ahora, con rival confirmado, buscará seguir avanzando para cumplir el objetivo de ganar el primer título de su carrera.

El Wimbledon 2025 brillante de Solana Sierra: alcanzó su mejor posición en el ranking mundial

La jugadora argentina tuvo una actuación soñada en Wimbledon, que le permitió, además llegar a un lugar histórico. La jugadora se convirtió en la nueva 67° del mundo luego de lo que fue su excelente actuación en el césped del All England en Inglaterra. La jugadora argentina, de esta manera, es una de las mejores clasificadas en el ranking mundial de la WTA en cuanto a las jugadoraas sudamericanas. La oriunda de Mar del Plata es la mejor jugadora argentina clasificada y después de su histórica participación en Wimbledon, en la que se convirtió en la primera lucky loser en alcanzar los octavos de final, la marplatense, de 21 años, se metió en el top 70 y quedó como la tercera mejor tenista sudamericana. Solo quedó detras de Camila Osorio, de Colombia, (62°) y la brasileña Beatriz Haddad Maia (21°).

La tenista, de 21 años, obtuvo con estos triunfos estar dentro de la la clasificación del WTA 1000 de Cincinnati, que se disputará a partir del 6 de agosto. Sierra podrá ser parte del la clasificación luego de su excelente pasado en Wimbledon donde se convirtió en la primera Lucky Loser en alcanzar los cuartos de final, mérito que la llevó a estar en el muse histórico de la institución.