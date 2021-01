Dolor en el tenis: murió el papá de Juan Martín del Potro

El tenista ex número 3 del mundo, Juan Martín del Potro, sufrió un duro golpe en su vida personal. Su papá, Horacio del Potro, falleció a los 63 años después de haber pasado varias semanas internado tras una operación cardíaca a la que se tuvo que someter en diciembre pasado.

Horacio del Potro estaba internado en una clínica privada de Buenos Aires desde hace varias semanas con un estado de salud muy delicado. La noticia fue confirmada durante la tarde del lunes. Veterinario de profesión, con el correr de los años se abocó a la carrera tenística de su hijo y lo acompañó en toda su trayectoria.

El padre de Juan Martín del Potro trabajaba en la parte comercial y contractual de su hijo y, desde hace varios años, estaba muy cerca de la carrera oficiando de manager de la figura del tenis nacional. El tenista desde hace varios meses está fuera de las canchas debido a una lesión de la rodilla que lo tiene a maltraer.

En 2020, en una charla con ESPN, justamente Del Potro había sostenido que una de las principales motivaciones que tenía para su vuelta al circuito ATP eran sus papás ya que, según él, quedó "pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar". Por otro lado, también agregó: "Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos. Siento que yo tengo que volver a jugar, y tengo que ir con mi mamá y mi papá. Es algo que a me motiva".