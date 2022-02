Del Potro perdió entre lágrimas y su retiro definitivo es cada vez más cercano

El mejor tenista argentino de este siglo cayó ante Federico Delbonis en el Argentina Open y quedó un paso más cerca de su retiro.

Juan Martín Del Potro no logró ocultar su emoción en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis. El campeón del Us Open 2009 perdió ante Federico Delbonis por un previsible 6-1 / 6-3 y quedó eliminado del Argentina Open. Con la derrota, el tandilense quedó muy cerca de ponerle un final definitivo a su carrera aunque solo le quedaría el torneo de Rio de Janeiro por una situación contractual.

El mejor tenista argentino de este siglo cayó ante su compatriota en un partido en el que se lo vio con muchos signos de dolor a la hora de ejecutar sus disparos. La imposibilidad de flexionar la rodilla no solo se notó en su revés sino que le restó potencia al saque de Juan Martín Del Potro. El tandilense perdió con Delbonis (42) luego de una hora y 24 minutos.

En este punto, Del Potro, de 33 años tuvo una emocionante retirada del court central y, entre lágrimas, vivió una vibrante ovación. Entre lágrimas dijo: "Siento que tengo toda la vida por delante y me puedo ir en paz. Di todo hasta el último punto, logré todos los sueños que me propuse cuando comencé a jugar al tenis". En este punto agregó: "Mi último partido posiblemente fue en una cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre, tenía pensado ir a Río pero...."

El tandilense, de 33 años y ex número tres del planeta, había anunciado el sábado pasado que su final era inminente y hasta se postuló para ir al ATP 500 de Río de Janeiro. Pero según sus expresiones finales parece poco probable que lo haga, más bien parece haber elegido irse en La Catedral del tenis argentino, en la cancha central Guillermo Vilas.

Delbonis jugará su próximo partido en los octavos de final ante el español Pablo Andújar (73), quien previamente le ganó al cordobés Juan Ignacio Lóndero (130) por 6-2 y 6-4. Más allá del resultado final, lo importante es que el campeón del Us Open 2009 y ganador de la Copa Davis -junto a Delbonis- en 2016 tuvo su despedida. Además, en su larga trayectoria, consiguió las medallas olímpicas que se colgó en Londres 2012 (bronce) y Río de Janeiro 2016 (plata).