Del Potro, cerca del retiro: "No pienso más a futuro"

Juan Martín del Potro habló en conferencia de prensa previa al Argentina Open y puso en duda su continuidad en el tenis y su futuro luego del mencionado torneo.

Juan Martín del Potro habló este sábado 5 de febrero sobre su futuro próximo en el tenis. El tandilense jugará el Argentina Open y sería uno de los últimos torneos de su carrera. En una conferencia de prensa previa al certamen que se lleva a cabo en nuestro país, comunicó la noticia. Luego de varias lesiones que lo complicaron a lo largo de los años, el argentino está cerca de ponerle punto final a un camino en el que levantó varios títulos inolvidables.

Desde aquella final contra Roger Federer en el US Open en 2009, su partido para el infarto ante Marin Cilic en Croacia por la Copa Davis de 2016, que posteriormente ganó Argentina, y su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 con medalla de bronce y plata, respectivamente, "Delpo" se ganó el cariño de los argentinos. Desde su profesionalización en 2005 hasta el momento, dejó muchas huellas importantes que marcaron el camino hacia las nuevas generaciones.

"El mensaje más claro que quiero dar es que voy a jugar en Buenos Aires, voy a jugar en Rio y comunicarles que, a diferencia de otros momentos, hoy hay una posibilidad concreta de dar un corte. No pienso más a futuro. No puedo decir que voy por el milagro porque no es verdad. Sé la capacidad que tengo con el tenis, pero también conozco las limitaciones con mi físico. Ya veremos más adelante", aseguró el tenista argentino antes de su presentación en Argentina.

"Siempre me sobrepuse a todo. No cierro la puerta a que vuelva a pasar. Tengo mucha ilusión porque amo el tenis. Hoy tengo que ser honesto para no dar un mensaje equivocado, aunque en dos años y medio di mensajes que no eran acorde con la realidad", afirmó. Y agregó sobre el Argentina Open: "Tener el torneo de Buenos Aires cerca en este momento de mi rodilla me hizo sentir que era ahora o nunca más. Dije 'voy a jugar, será lo que tenga que ser, pero va a ser inolvidable'. El dolor de mi rodilla no me iba a privar", sostuvo "Delpo", quien jugará el próximo martes 8 de febrero ante Federico Delbonis.

La palabra de su médico y la ilusión que mantiene

Mantengo la ilusión de que alguien se ilumine para cambiar el rumbo de la pierna, pero será con otro enfoque, sin tanta presión ni tanto tenis por delante. Decidí jugar porque era el torneo de Buenos Aires y no iba a poder hacerlo en otro momento. Sigo con mi médico de Chicago (Jorge Chahla), que fue el último que me operó. Apoyó mucho mi decisión de jugar. Más allá del tenis busco calidad de vida, vivir en paz", sentenció Juan Martín Del Potro.