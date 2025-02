Conmoción en el tenis por la decisión de Simona Halep en el circuito de la WTA

La exnúmero 1 del mundo, Simona Halep se convirtió en una de las mejores jugadoras de los últimos años y, en este punto, ahora reveló el retiro del tenis profesional. La jugadora rumana decidió no jugar más este deporte y lo anunció tras la derrota en Rumania frente a Lucia Bronzetti. Fue por 6-1 y 6-1 y, de esta manera, no jugará más.

En un comentario al término del partido, aseguró: "Lo que siento esta noche no sé si es alegría, o tristeza, o una combinación de ambas. Mi alma está en paz con esta decisión, soy realista conmigo y con mi cuerpo, y por eso quería estar aquí hoy frente a ustedes, y decirle adiós a mi carrera. Voy a seguir jugando, pero desde otro lado. Para ser competitiva, se requiero mucho más de lo que puedo hacer en este momento". En este mismo sentido aseguró: "Lo lamento, pero tengo que escuchar las señales de mi cuerpo. Ya no puedo manejarme tan bien como solía hacerlo a los lugares donde estuve alguna vez. No quiero llorar. Fui número 1, gané Grand Slams... Pero hay vida después del tenis, espero verlos en los próximos años”.

En este sentido, vale decir que Halep tuvo un palmarés de 24 títulos, pero el último fue en 2022. Por otro lado, también obtuvo dos Grand Slams y nueve títulos de la WTA 1000. Con respecto a los títulos, Halep consiguió un Roland Garros 2018, tras superar a Sloane Stephen en la final, y Wimbledon 2019, luego de vencer a Serena Williams. En este punto, fue número 1 del mundo durante 64 semanas.

Halep, ex ganadora de Wimbledon y del Abierto de Francia, fue suspendida en octubre de 2022 tras dar positivo por roxadustat -un fármaco prohibido que estimula la producción de glóbulos rojos- en el Abierto de Estados Unidos de ese año. La jugadora de 32 años también fue acusada de otro delito el año pasado debido a irregularidades en su pasaporte biológico, un método diseñado para controlar diferentes parámetros sanguíneos a lo largo del tiempo para revelar posibles dopajes. Pero Halep, que negó enérgicamente los cargos que se le imputaban, fue autorizada a volver a la acción después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana dictaminara que su suspensión debía reducirse a nueve meses, periodo que ya había cumplido.

Uno de los datos más importantes, además de su carrera, tiene que ver con la decisión que tomó cuando tenía 18 años. En aquel entonces, la joven tenista decidió achicarse el tamaño del busto porque, según ella, consideraba que no "tenía reacción" en algunos momentos.