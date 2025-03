Chau Djokovic: eliminado en la primera ronda de Indian Wells 2025.

Novak Djokovic encendió las alarmas en el tenis mundial, después de la eliminación en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2025. El serbio de 37 años, quien para muchos el mejor de la historia de este deporte, cayó sorpresivamente frente al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 3-6 y 6-1. Para colmo, disparó munición gruesa una vez consumada la caída en el certamen sobre cemento en Estados Unidos.

Apenas culminado el compromiso, "Nole" reconoció que ya no se siente como antes luego de tres caídas en hilera, analizó qué es lo que le sucede en el circuito de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y no descartó que el retiro esté a la vuelta de la esquina. Ya sin Roger Federer ni Rafael Nadal, los fanáticos de esta disciplina se quedarían sin otro de los gigantes en las canchas de cara al 2026.

Djokovic fue eliminado de Indian Wells y no descartó el retiro a corto plazo: "Nada puede prepararte para ese momento"

Consultado acerca de la durísima caída ante Van de Zandschulp, el balcánico indicó que “no hay excusas para un mal desempeño, simplemente no te sientes bien cuando juegas de esta manera en la cancha...". Con resignación, aceptó sin embargo: "Pero felicitaciones a mi rival, supongo que fue un mal día en la oficina para mí. Estoy decepcionado por haber perdido, pero supongo que, si pones las cosas en una perspectiva más amplia, por supuesto que he tenido una carrera increíble. Al ser constante durante tantos años, obviamente tienes altas expectativas de ti mismo".

Chau Djokovic: eliminado en la primera ronda de Indian Wells 2025.

Acerca de los últimos pasos en falso en el calendario, el astro serbio que se encuentra séptimo en el ranking mundial de la ATP remarcó: “Las cosas han sido diferentes para mí en los últimos años, me ha costado jugar al nivel deseado. De vez en cuando tengo un par de buenos torneos, pero la mayoría de las veces es un verdadero desafío. Es una lucha para mí, así que es lo que es". De hecho, admitió que "en cierto sentido, nada puede prepararte para ese momento. Tienes que vivirlo y tratar de afrontarlo de la mejor manera posible". Por último, mencionó que “para ser honesto, la diferencia entre la cancha central y las otras canchas es inmensa. La pelota rebota en la central más alto que en algunas canchas de arcilla". Y sentenció: "Fue muy difícil y no pude encontrar el ritmo”.

Cuando Djokovic se retiró de Roland Garros 2024 por una lesión en la rodilla

"Nole" impactó al mundo del tenis con su confirmación a la organización del campeonato, que se desarrolla sobre el polvo de ladrillo del gran complejo ubicado en el barrio de Bois de Boulogne en París. Si bien el máximo ganador de la historia de los Grand Slams con 24 títulos intentó continuar hasta el último momento, su cuerpo no se lo permitió y no le quedó otra alternativa que marcharse de la capital francesa. Si bien debía enfrentar a Casper Ruud en la cancha central Philippe Chatrier por los cuartos de final, el serbio no pudo prolongar su estadía allí.