Djokovic explotó con un duro mensaje contra los que lo chiflaron en Australian Open: "Expertos"

Novak Djokovic le respondió a los que lo chifalron en Australian Open por retirarse ante Alex Zverev.

Novak Djokovic no suele ocultar sus sentimientos ni las buenas formas en el mundo del tenis. Y en esta ocasión, volvió a dejarlo en claro. El serbio de 37 años explotó con un duro mensaje publicado en sus redes sociales contra aquellos que lo habían silbado y criticado en el Australian Open, el primer Grand Slam del año, por haber abandonado ante Alex Zverev, por la semifinal de la competencia.

Luego de perder el primer set 7-6 contra el alemán en la cancha principal del primer gran torneo del 2025, Djokovic debió retirarse del match por un dolor en su pierna. Al irse del Rod Laver Arena, el ex número 1 del mundo fue abucheado por el público presente y este les devolvió con gestos irónicos, cuando se dirigía al vestuario. Pero el cruce con los fanáticos del tenis, no quedó ahí.

Como represalia a esa actitud, "Nole" compartió este sábado en su perfil de su cuenta de X (ex Twitter) la resonancia magnética que se había realizado después de vencer al español Carlos Alcaraz, en la que demostró que tiene una lesión en la pierna. "Pensé en dejar esto aquí para todos los 'expertos' en lesiones deportivas", lanzó con ironía Novak, en un claro mensaje para el público presente en el estadio durante la semifinal.

El posteo de Djokovik en redes sociales sobre su lesión en la pierna.

Cabe recordar que el propio Zverev, una vez finalizado el encuentro, defendió a Djokovic por el mal trato que recibió por parte de los aficionados australianos. "Por favor, muchachos, no abucheen a un jugador que sale de la cancha lesionado. Sé que todos esperan ver un gran partido de cinco sets, pero hay que entender que Djokovic lo dio todo por este deporte desde hace 20 años”, exclamó el alemán.

Djokovic impactó al tenis con una fuerte denuncia sobre Australian Open: "Me envenenó"

A horas de que comenzara el Australian Open, uno de los mejores singlistas de todos los tiempos sacudió al mundo del tenis. Es que Novak Djokovic, actual N° 7 del ranking de la ATP, recordó la mala experiencia que tuvo en la edición 2022 del Abierto de Australia y realizó una fuerte denuncia de envenenamiento que le causó problemas de salud. En la previa, el serbio rememoró aquella tortuosa experiencia por el país oceánico, cuando le prohibieron el ingreso por haberse negado a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, además de haber sido tildado como "amenaza pública" y de de haber estado detenido varios días, el talentoso jugador fue más allá en una entrevista con GQ Sports.

"Tuve algunos asuntos de salud. Después me di cuenta de que en el hotel de Melbourne, me dieron comida que me envenenó. Hice algunos descubrimientos una vez que regresé a Serbia. Nunca le dije a nadie esto públicamente, pero tenía un alto nivel de metales pesados. Tenía un nivel muy alto de plomo y mercurio", comenzó diciendo, tres años después de aquella situación.

En el mismo sentido, el ganador de 24 títulos de Grand Slams, agregó sobre el tema: "Estuve muy enfermo. Fue como una gripe, una simple gripe. Pero después de una días con esa simple gripe, que me tiró mucho, recibí un tratamiento médico de emergencia en mi casa. Lo recibí varias veces y después me hice un examen toxicológico". Más allá de que aclaró que fue algo duro, reconoció que dio vuelta de página y se enfoca en lo edición que comenzará el sábado: "Para mi esposa, padres y familiares el asunto no está olvidado. Para mí sí, está bien. Nunca tuve ningún tipo de rencor hacia la gente de Australia. Al contrario, muchos australianos que me encuentro o encontré en los últimos años aquí o en el resto del mundo han venido a disculparse por el trato que recibí, avergozandos de su propio gobierno".

Para finalizar, "Nole" recalcó su felicidad por jugar en Australia pese a aquella vivencia: "Amo estar aquí, creo que mis resultados son una prueba de lo que siento por jugar y estar en este país. Honestamente ya lo superé completamente. Nunca me crucé a las personas que me deportaron hace unos años, no tengo el deseo de hacerlo. Si algún día lo hago, perfecto, estaré feliz de darles la mano y continuar".