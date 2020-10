"No quiero a ningún kirchnerista feliz", aseguraron.

La tenista Nadia Podoroska sin dudas hizo historia en Roland Garros. El Grand Slam que se disputa en Francia la tuvo como una de las semifinalistas y allí cayó sin atenuantes ante la polaka Iga Swiatek. De todos modos, y más allá del resultado esquivo, la representante argentina logró el reconocimiento mundial y este es el comienzo de un sueño que cada vez será más gigante. Sin embargo, los trolls macristas aprovecharon su caída para burlarse de ella y calificarla como una "zurdita fracasada y kirchnerista".

El ejército cibernauta que responde al espacio liderado por Mauricio Macri se ensañó con la joven tenista, asegurando que la misma es afín al proyecto nacional y popular comenzado por Néstor Kirchner, continuado por Cristina Fernández de Kirchner y presidido por Alberto Fernández en la actualidad. En tanto, Podoroska nunca se pronunció en forma directa sobre sus convicciones políticas (y, en todo caso, las mismas no justificarían semejante ataque ni tampoco se relacionarían con la práctica de un deporte).

El ataque troll a Nadia Podoroska por parte del ejército macrista

"Más fracasada y resentida no se consigue”, "No vi ningún partido de Podoroska, pero voy a ver el próximo así pierde. No quiero a ningún Kirchnerista feliz”, "La inflada Podoroska cayendo como buena zurdita kirchnerista que es. Seguro que después lo culpa a Macri”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales por parte de personas que se dedicaron a bastardear a la tenista por cuestiones meramente políticas.

La derrota de Podoroska que provocó la burla de los trolls macristas

La argentina Nadia Podoroska, la gran sensación de Roland Garros 2020, quedó eliminada al perder en las semifinales del cuadro femenino con la polaca Iga Swiatek por 6-2 y 6-1 luego de una hora y 10 minutos de juego.

De esta forma, la rosarina, que tendrá un meteórico ascenso en el ranking WTA, le puso fin a su inolvidable actuación en el Grand Slam de París, al que accedió tras disputar la qualy y donde realizó la mejor producción de su carrera.

Podoroska asciende en el ranking de la WTA: está entre las 50 mejores

Podoroska, en tanto, ascenderá al menos hasta el puesto 47 del ranking mundial que la WTA dará a conocer el próximo lunes, mientras que en premios acumuló 425.250 euros. La Peque, nacida y criada en el barrio rosarino de Fisherton, ingresó al torneo luego de sortear tres partidos de la clasificación, ante la polaca Magdalena Frech (157°), la rumana Jacqueline Cristian (166°) y la china Xinyu Wang (146°).



Ya en el cuadro principal estiró a ocho su número de victorias luego de imponerse sobre la belga Greet Minnen (111°), la kazaja Yulia Putintseva (27°), la eslovaca Anna Schmiedlova (161°), la checa Barbora Krejcikova (114°) y por último la ucraniana Elina Svitolina (5°).