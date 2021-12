Vignolo y Beligoy se cruzaron en vivo tras el penal en Quilmes-Ferro: "No es así"

Luego de la polémica en el encuentro entre Quilmes y Ferro Carril Oeste por la semifinal del Torneo Reducido de la Primera Nacional, Federico Beligoy discutió al aire con el Pollo Vignolo en ESPN F90.

Luego de la polémica del encuentro Quilmes vs. Ferro por la semifinal del Torneo Reducido de la Primera Nacional, el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy se cruzó fuerte con Sebastián Vignolo en ESPN F90. El directivo defendió a Nicolás Lamolina por su error y tuvo una tremenda discusión con el conductor del ciclo. El "Pollo" se quejó de la labor del colegiado y criticó a gran parte de los árbitros del fútbol argentino.

La situación del mencionado partido generó mucho revuelo. Igualaron 1 a 1 en el encuentro de ida, por lo que el ganador en la vuelta avanzaría a la final. Finalmente el que lo logró fue el "Cervecero" con el gol marcado por Federico Anselmo desde los doce pasos. Sin embargo, los errores arbitrales no sólo fueron parte de este encuentro, sino que es algo constante en los certámenes de AFA, y sobre esto se apoyó una vez más el relator.

"Estuvimos hablando con Nico. Obviamente es un ser humano y tiene la posibilidad de equivocarse. No solamente en un campo de juego sino también en la vida. Reconoció que se equivocó y sabemos que se equivocó. Los que estuvimos adentro de una cancha somos lo que menos queremos es que pase eso. Pero también sabemos que esta profesión tiene esta parte que es un poco ingrata para nosotros y que suele suceder", comenzó Beligoy.

"Tenemos que entenderlo como tal cosa que sucede cuando uno comete un error en la vida. Para nada esto empaña lo que nosotros pensamos de Nico como persona y como árbitro. Tenemos mucha confianza en él, sabemos que es un golpe duro. Ha pasado en la historia a todos los árbitros. Sabemos que esto lo va a fortalecer y va a salir de esta situación. ¿Quién puede juzgar a alguien por un error?. Realmente es así", agregó.

Rápidamente Vignolo le respondió: "Yo creo que el problema es que se está perdiendo credibilidad", a lo que el directivo respondió: "En primer lugar, que no te quepa ninguna duda que Nico es una gran persona y fue un error y nada más. Nosotros no necesitamos escondernos. Sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones. Yo miro arbitraje hace mucho tiempo. Te puedo argumentar y demostrarte que lo que vos estás diciendo no es así".

El cruce entre Vignolo y Beligoy no terminó ahí

El "Pollo" nuevamente lo atacó y afirmó: "Mi opinión es que se equivocó. Yo no descreo del árbitro, creo que hay una involución. Lo grave es que la gente descree del árbitro. Entiendo el dolor de la gente de Ferro, hoy es Ferro y mañana Quilmes. Ojalá el VAR ayude. Vos me decís que toda la vida fue así, yo no sé si toda la vida fue así".

Beligoy no se quedó atras: "Yo te lo digo y lo fundamento, tengo recortes históricos. Viví todo tipo de situaciones y manifestaciones contra los árbitros y descreimiento total hacia los árbitros en todo momento. Yo estoy convencido de que el VAR va a ayudar porque llega para subsanar este tipo de cosas. Es verdad lo que decís, y pasó toda la vida. Hubo buenos, regulares y malos siempre. Vos te quedas con lo que pasó este fin de semana", sentenció.