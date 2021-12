El Pollo Vignolo explotó contra Gallardo por el festejo de River: "No se carga"

Luego de los festejos de River Plate por el 9 de diciembre, Sebastián "Pollo" Vignolo habló de Marcelo Gallardo por su manera de festejar con la gente.

River Plate festejó un nuevo aniversario del 9 de diciembre de 2018 junto a su público en el Monumental. En una noche que tuvo varias perlitas interesantes, Marcelo Gallardo fue el principal protagonista y no sólo se mostró feliz por lo vivido sino que además cantó en varios momentos. Sin embargo hubo cargadas a Boca Juniors en la celebración y el "Pollo" Vignolo se mostró molesto en ESPN F90.

Sin dudas la gran noticia de la semana para los riverplatenses fue la confirmación de la continuidad del "Muñeco". Desde el encuentro ante Racing por la Liga Profesional cuando el equipo se consagró campeón, la incertidumbre reinaba en Núñez. Por eso, los fanáticos del "Millonario" tuvieron otro motivo para pasar una noche inolvidable en el Estadio Antonio Vespucio Liberti.

"Cierren los ojos por 30 segundos e imagínense si no hubiese pasado, el dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Abran los ojos y miren a su alrededor, vean, vibren y sientan en el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo. Y eso es una realidad y va a ser una realidad todos los 9 de diciembre de nuestras vidas. Vamos a disfrutar eternamente de este 9 de diciembre", esbozó el DT más ganador de la historia de River.

Y agregó: "Así que muchas gracias, el corazón nos hará latir cada 9 de diciembre de nuestras vidas. Les quiero agradecer por tanto amor, por tanto afecto y acá estamos, para seguir, así que muchas gracias de corazón". Miles de aplausos bajaron de las tribunas y las canciones en contra del rival de toda la vida sonaron aún más fuerte.

Luego de escucharlo en ESPN F90, comenzaron con el debate. Vignolo dio inicio a la charla: "Tomá mate, muy bien. Insisto, Gallardo le habla a la gente de River y enloquecen. ¿Escuchaste el discurso de Gallardo?", le consultó a Diego Fucks. Su compañero contestó: "Me parece que está bien, no me pareció tan grave. Escuché hinchas de Boca indignadísimos. Ahora resulta que está bien que Riquelme lo haga con los de Boca y Gallardo no puede con los de River", sostuvo.

Las canciones contra Boca Juniors

Luego de varios elogios al "Muñeco", el "Chavo" mencionó la actuación del rapero Stuart y lo criticó por su falta de respeto al "Xeneize": "No está bueno", a lo que Gustavo Yarroch agregó: "A la dirigencia no le gustó y lo manifestaron internamente. Además presté atención, y Marcelo Gallardo evitó cantar las canciones que tenían cosas agresivas para Boca", sostuvo.

Nuevamente el "Pollo" irrumpió comparando el momento con la consagración de la Selección Argentina en la Copa América: "El mejor ejemplo de todos fue Lionel Messi cuando frenó a un compañero (Rodrigo de Paul) en los festejos contra Brasil. No se carga al rival, perdés calidad humana y categoría. Los grandes al rival le ganan, ahora cargarlo no", concluyó.