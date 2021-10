El picante cruce entre el Chavo Fucks y el Negro Bulos en ESPN: "No te quejes"

En medio del debate previo al partido entre Talleres y River, Diego "Chavo" Fucks discutió fuerte con el "Negro" Federico Bulos en el programa del "Pollo" Vignolo.

El duelo entre Talleres de Córdoba y River Plate por la fecha 17 de la Liga Profesional se palpita en los programas deportivos, ya que es un partido decisivo para el torneo local. ESPN F90, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, no faltó en esta ocasión y fiel a su estilo tuvo un fuerte cruce entre dos de los integrantes del ciclo. Federico "Negro" Bulos defendió aspectos del ciclo de Marcelo Gallardo y Diego Fucks lo cruzó al aire.

El "Chavo" inició la polémica comentando lo que fue el rendimiento del equipo de Marcelo Gallardo en 2021: "Es un año en el que River fue eliminado de la Copa Libertadores de una manera dolorosa para sus antecedentes, quedó afuera de la Copa Argentina en manos de Boca y le quedó el campeonato local. Que no ganarlo sería un fracaso grande sin que esto manche en absoluto este ciclo. Si no lo gana va a ser el peor año", afirmó.

Marcelo Benedetto salió en defensa del "Muñeco": "Hay varios jugadores lesionados en este plantel y sin embargo River compite. Cualquier otro equipo que le sacas a Matías Suárez, a De la Cruz, a Angileri y se les complica. Le sacan jugadores en las Eliminatorias pero el técnico lo sostiene". El "Pollo" Vignolo, hilado a lo dicho por su compañero, afirmó: "Sin Gallardo esto River no lo puede hacer", lo que el resto del equipo apoyó.

Bulos le dio la razón a Benedetto en medio de la polémica: "Tiene razón lo que dice Marcelo. No me analices el plantel porque River tiene el plantel que tiene que tener". Rápidamente Fucks lo cruzó: "Entonces no te quejes cuando se los llevan a la selección. Si vos tenés jugadores de ese nivel no te quejes cuando se lo llevan sus selecciones. De la primer hora se sabía que había fechas FIFA", concluyó el "Chavo".

Talleres de Córdoba vs. River Plate: TV y cómo verlo online

El partido de este jueves 21 de octubre en el Kempes por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol lo transmitirá Fox Sports Premium a partir de las 21:15. La opción para verlo por internet será a través de Flow para clientes de Cablevisión. Para disgusto de muchos hinchas del club de Núñez lo relatará Sebastián "Pollo" Vignolo, con quien ya mostraron disconformidad con sus relatos en reiteradas ocasiones.

Posibles equipos para el duelo ante la "T"

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini o Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar o Tenaglia, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra, Héctor Fértoli; Carlos Auzqui, Diego Valoyes y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña Biafore, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Braian Romero o Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Darío Herrera