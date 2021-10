El tenso cruce entre el Cai Aimar y el Chavo Fucks: "No te hagas el boludo"

Carlos "Cai" Aimar y Diego "Chavo" Fucks se cruzaron fuerte en el programa de Vignolo en medio del debate por la Selección Argentina y su técnico Lionel Scaloni.

Se armó el debate en ESPN F90 sobre la Selección Argentina de Lionel Scaloni. El DT campeón de la Copa América en Brasil fue el apuntado en la charla entre dos de los panelistas que componen el equipo del programa que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo. Diego "Chavo" Fucks, quien no se cansó de criticar la designación del técnico, y Carlos "Cai" Aimar que lo defendió a capa y espada.

La polémica quedó entre ellos ya que ninguno de sus compañeros discutió. No es la primera vez que se cruzan fuerte por algo relacionado a la "Albiceleste". Ambos tienen bien marcada su opinión y nuevamente la dejaron en claro. Esto se generó a horas de que la "Scaloneta" se vea las caras con Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Monumental a partir de las 20:30.

"La euforia tapa todo, la designación de Scaloni no pasa ninguna regla en ninguna parte del mundo. Al tipo lo metieron cuando estaban jugando River y Boca en Madrid y nadie le dio bola. Digamos todo, no es producto de un gran proyecto. Le embocaron un pleno si sale bien, porque todavía no sabemos si va a salir bien, faltan 400 días para el Mundial que es lo que más importa", comenzó Fucks con su parecer.

Esto provocó la ira de Aimar que aseguró: "Estamos analizando lo que pasó, no lo que va a pasar". Su compañero le respondió: "La designación de Scaloni fue una vergüenza, un papelón. No se designa un técnico de una selección así y hay que decirlo". El "Cai" retrucó: "¿Acertaron o no?" y el "Chavo" no se quedó atrás: "Hasta ahora. No es una timba esto, o el bingo que tenés que acertar cinco números en un cartón".

La discusión se puso más picante cuando el extécnico lanzó un insulto: "Ah, hasta ahora. No te hagas el boludo", sentenció. Mientras que el periodista, aún más enojado sostuvo: "Si hay algo que no me hago es el boludo. Te voy a contestar como se me canta. Dejame contestarte, hasta ahora va mejor de lo que yo esperaba. No voy a decir más que eso porque el proceso no está terminado. Si vos querés, que te encanta elogiarlo, lo elogiamos".

La polémica pregunta para culminar el debate

Sin embargo Aimar no se quedó conforme con la respuesta que recibió y repreguntó: "¿Está bien o no? ¿Acertaron o no?". Mientras que el "Chavo" contestó: "Bancate la respuesta. Hasta ahora va mejor de lo que yo esperaba. Pero la realidad es que no se designa en ninguna liga seria en el mundo un entrenador de la forma en la que se designó a Scaloni".

"Tenés que apostar a un proyecto. Scaloni hizo muchas cosas bien ahora le falta medirse contra los de Europa que hasta ahora no jugó. Me pedís que yo defina un proceso en la mitad del proceso. Te contesté más o menos 15 veces que la cosa va mejor de lo que yo esperaba", continuó y sobre el final no se guardó la bronca: "¿Por qué no te vas a tomar un café con Scaloni y lo elogias en la cara con todo lo que querés decirle?".