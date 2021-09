El Chavo Fucks explotó contra el Cai Aimar y disparó contra Scaloni: "No me hables"

En el debate por la Selección Argentina, el "Chavo" Fucks cruzó fuerte al "Cai" Aimar en el programa del "Pollo" Vignolo en ESPN y se armó la polémica.

En un nuevo debate por el presente de la Selección Argentina de Lionel Messi en las Eliminatorias, el equipo de ESPN F90 comandado por Sebastián "Pollo" Vignolo generó polémica. En el mismo, y haciendo foco en el escándalo con Brasil del pasado domingo 5 de septiembre, Diego "Chavo" Fucks y el "Cai" Carlos Aimar discutieron fuerte, como es costumbre.

El conductor dio su opinión al respecto: "A mí me pasa que el Seleccionado genera más respeto en el otro, y ese otro es Brasil. Si nosotros perdíamos una nueva final íbamos a meternos otra vez en el karma de las finales". Sebastián Domínguez le respondió primero: "No hubo tres partidos después de la copa para decir que la Selección se impone de una manera distinta a la de los últimos tiempos", contestó.

Daniel Arcucci se metió en el debate: "Así como dicen eso, se puede decir también que Argentina es mejor 90 minutos después, porque hay un elemento que tiene que ver con la confianza, lo anímico y como se siente el jugador que lo mejora". Tras estos dichos, el "Chavo" Fucks reaccionó: "Lo único que jugamos después de la final es un partido con Venezuela ¿Cómo sabemos que somos mejores?"

Luego de esto llegó el picante cruce con el "Cai" Aimar: "Desde que empezó este ciclo ¿Ahora la Selección no está haciendo las cosas mejor?", preguntó el extécnico y Fucks lo atacó: "¿Cuándo viste eso? ¿Vos te pensás que no tenemos nada que ver con el quilombo del domingo?, dale, no me hagas hablar". Aimar retrucó: "A ver, ¿Qué sabés de lo que pasó? ¿Estás culpando a Argentina? Decime que pasó".

Nuevamente el "Chavo" tomó la palabra: "¿A vos no te llama la atención que apareció el nombre del "Bocha" Batista? ¿De dónde lo sacan los brasileños? Hace un mes la AFA le pidió permiso a la ANVISA y se lo negaron. La AFA acudió a Conmebol y discutieron el tema de los permisos" y amplió: "Lo que dijeron Messi y Scaloni de '¿por qué no les dijeron nada en el hotel?', es porque no tienen información de que se lo dijeron y no le dieron pelota".

Cerró su opinión culpando a la Selección Argentina por lo sucedido en San Pablo: "No me hables de organizaciones mejores, metimos la pata y le echamos la culpa a Brasil. No quería hablar de esto pero empezó a los gritos y tuve que hablar", esbozó.

El debate continuó con Federico Bulos: "nadie daba dos mangos porque Lionel Scaloni no tenía experiencia y porque llegó de la manera que llegó. Todo eso que se puso en duda un año y medio después, ahora que el equipo caminó, rodó, mejoró y salió campeón es indiscutible". Sebastián Domínguez le contestó: "Una cosa es haber ganado la Copa América, ahora me parece demasiado apresurado poner a Argentina allá arriba por el resultado", culminó.

Lo que se le viene a la Selección

Este jueves 9 de septiembre desde las 20:30 en el Estadio Monumental, la "Scaloneta" se medirá ante Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. No contará con las presencias de Emiliano "Dibu" Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian "Cuti" Romero ya que volvieron a Inglaterra por la decisión de la Premier League.