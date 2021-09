El polémico comentario del Chavo Fucks sobre la Selección Argentina: "No tiene hinchas"

En medio del debate por la venta de entradas para el duelo de la Selección Argentina ante Bolivia, el "Chavo" Fucks lanzó un polémico comentario en ESPN F90.

Se viene el tercer encuentro de la Selección Argentina en la fecha FIFA. Este jueves 9 de septiembre a partir de las 20:30 en el Estadio Monumental, el equipo de Lionel Messi se medirá ante Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Las entradas a la venta se agotaron en poco tiempo y el "Chavo" Fucks en ESPN F90, el programa del "Pollo" Vignolo, lanzó un polémico comentario sobre este tema.

Quien dio inicio a la charla fue Marcelo "Cholo" Sottile que pensó a futuro en un estadio repleto de hinchas alentando al equipo de Lionel Scaloni: "Es fascinante que en algún momento la cancha esté llena para aplaudir a la Selección. Los hinchas son muy especiales, muy discontinuos. Lo que hay es un sentimiento de querer a la Selección. No solamente cuando gana que es como decir que a tu hijo lo querés solamente cuando es abanderado", afirmó.

El "Chavo" Fucks salió al cruce contra su compañero y polemizó con su comentario: "Dejame agregar, voy a decir algo que va a sonar un poco duro pero lo creo de verdad. Creo que la Selección no tiene hinchas. En los mundiales y en la Copa América puede ser, en los amistosos a veces no saben ni cuando juegan. Y tienen muchos oportunistas, no solamente periodistas pagos. En los lapsos donde la Selección no juega nadie dice 'che estoy esperando que juegue'. Por eso se la juzga de otra manera", respondió.

Sebastián Vignolo se metió en el debate: "Con esta generación hay hinchas porque entre otras cosas ganó. En la de Sabella la gente fue igual al Obelisco cuando perdimos la final", a lo que el "Chavo" cuestionó: "A esa Selección no se le valora ni haber llegado a la final. Si hubiese ganado sería una épica fenomenal, a mí eso me parece injusto. Yo subestimé a la camada actual y digo que la camada anterior era mejor", culminó.

La venta de entradas para Argentina vs. Bolivia

En apenas una hora el público agotó las 17 mil entradas para ver el partido del seleccionado argentino de fútbol contra Bolivia, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en lo que marcará el regreso a las canchas tras un año y medio por la pandemia del coronavirus. El aforo será del treinta por ciento, por lo que asistirán las 17 mil personas que compraron los tickets y también los sponsors, que recibirán cuatro mil lugares.