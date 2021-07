Messi le paró el carro a un compañero de la Selección Argentina en los festejos vs. Brasil: "Eso no"

Lionel Messi frenó en seco a un compañero de la Selección Argentina en plena celebración del título de la Copa América 2021 ante Brasil. Qué fue lo que pasó y por qué se enojó.

Lionel Messi consiguió su tan ansiado título y la Selección Argentina logró cortar una racha negativa de 28 años sin salir campeón. Tras varias finales que le fueron esquivas, el mejor jugador del mundo se sacó una espina y se consagró en la Copa América 2021 nada menos que contra Brasil, en el estadio Maracaná. Pese a la emoción que hubo en los festejos, el crack se mostró enojado con un compañero que quiso burlarse del seleccionado de Neymar, su gran amigo.

Todo comenzó con el pitazo final del árbitro y la inmediata reacción de alegría y llanto por parte de los futbolistas argentinos. Messi cayó de rodillas al suelo y todos sus compañeros se dirigieron hacia él para abrazarlo y felicitarlo. Sí, se le dio un título con la "Albiceleste". Lágrimas, gritos y mucha euforia.

Luego, los jugadores del plantel se dirigieron al centro del Maracaná y comenzaron a cantar contra el periodismo que, por cierto, fue muy injusto y desmedido con las críticas que se lanzaron durante los últimos años. Asimismo, se entonaron canciones sobre Messi y también para el propio Lionel Scaloni, entrenador que llevó al grupo al título. Aun así, también tuvo lugar un curioso momento: Rodrigo De Paul intentó burlarse de los brasileños con un tema, pero el crack de Barcelona le paró el carro.

Lionel Messi, celebrando la Copa América 2021.

"Dale campeón, dale campeón...", gritaban los futbolistas y el resto de la delegación de la Selección Argentina al momento de celebrar. De repente, De Paul empezó a cantar "brasileño, brasileño...", famoso tema en el que se menciona que "Maradona es más grande que Pelé", y Messi lo frenó. Acompañado de un gesto, el capitán le expresó: "No, no, no".

Claro, al momento de los festejos, los jugadores de Brasil estaban cerca aún no se habían retirado del estadio y tenían que recibir la medalla del segundo puesto. Consciente de esto, y de que su querido amigo Neymar estaba cerca de las celebraciones, "La Pulga" trató de evitarlo para no herir a nadie.

La emotiva videollamada de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo

Luego de la consagración ante Brasil en la final de la Copa América 2021, durante un extenso momento, Lionel Messi permaneció sentado en el césped del estadio Maracaná. El mejor futbolista del mundo realizó una videollamada primero con su papá Jorge, y luego con su esposa, Antonella Roccuzzo, y junto a sus hijos Thiago, Ciro y Mateo. Antonella fue quien mostró la primera imagen de la videollamada con Messi junto a un especial mensaje: “Tu felicidad es la mía”.

En las imágenes de la videollamada de la pareja se pudo ver al jugador emocionado mostrándole a su esposa y sus hijos la medalla de campeón de América. "Ciro, mirá", exclamó Messi mientras besaba la medalla mirando a la cámara. En el cierre de la llamada, Antonella le dijo: "Te amo" a lo que Lio le responde: "Yo también, mi vida, te amo".