Lamolina asumió su error en Quilmes - Ferro: "No pude dormir"

Nicolás Lamolina asumió el grave error que cometió en el duelo entre Quilmes y Ferro Carril Oeste en la semifinal de vuelta del Torneo Reducido de la Primera Nacional y pidió disculpas.

El árbitro Nicolás Lamolina fue protagonista del hecho que definió el partido entre Quilmes y Ferro Carril Oeste por la semifinal de vuelta del Torneo Reducido de la Primera Nacional. Sancionó un penal inexistente que terminó en el único gol del encuentro, marcado por Federico Anselmo, con el que el "Cervecero" avanzó a la final. En diálogo con Sportia en TyC Sports, el colegiado explicó lo que vio, asumió su error y le pidió disculpas a la gente del "Verde".

En la polémica jugada, el delantero Federico Anselmo fue en búsqueda de la pelota y golpeó al arquero visitante, Marcelo Miño. Sin embargo, el hijo del histórico Francisco Lamolina vio totalmente al revés la situación y decretó la pena máxima. Esto enfureció a los futbolistas del elenco de la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez pero de poco sirvieron sus quejas.

"No pude dormir. Ya en mi casa vi el partido completo, la repetición de la jugada en cuestión, que al fin y al cabo termina siendo la más importante y la que termina definiendo la serie. Veo que el golpe termina siendo de Anselmo con la pierna en el arquero Miño. Que no es obviamente con la imprudencia que sale, pero lo que sucede es que Anselmo en búsqueda del balón termina pateando a Miño", aseguró Lamolina con respecto a aquel momento.

Y agregó: "Eso analizándolo con la televisión, como te digo, en la madrugada y revisando en mi cabeza muchas veces lo que sucedió, en la cancha en milésimas de segundos, y no me voy a cansar de decirlo, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego viéndolo me doy cuenta que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero. Le pido disculpas a la gente de Ferro", afirmó.

El agradecimiento por el apoyo ante las críticas

Gastón Recondo le consultó a Lamolina quién le brindó contención ante lo vivido en cuanto a insultos y críticas: "Dándole orden de prioridades, mi familia. Cuando llegué a las 12 de la noche me estaban esperando. Vivimos esta situación con mucha angustia". "También recibí muchísimo apoyo de gente amiga y de compañeros. Me sorprendió la cantidad de mensajes de aliento", concluyó quebrándose al aire.

Lo que dejaron las semifinales y qué se viene en la final

En el encuentro de ida, Quilmes y Ferro, empataron 1 a 1 por lo el ganador en la vuelta pasaría al duelo decisivo, y así lo hicieron los dirigidos por Facundo Sava. El próximo martes 21 de diciembre se enfrentarán con Barracas Central, que eliminó a Almirante Brown venciéndolo por 3 a 2 en el duelo de vuelta (igualaron sin goles en el primer enfrentamiento). Aún no se definió el estadio en el que se disputará dicho encuentro.