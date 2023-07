Vignolo se pudrió en ESPN y cruzó fuerte a Benedetto: "¿Qué acabo de decir?"

Sebastián "Pollo" Vignolo se pudrió en vivo en pleno Equipo F de ESPN y cruzó fuerte a su compañero Marcelo Benedetto.

Sebastián Vignolo tuvo una picante discusión con Marcelo Benedetto en pleno programa de Equipo F en ESPN. El conductor se refirió a la utilización del VAR en el duelo entre Unión de Santa Fe y Boca Juniors por la fecha 23 de la Liga Profesional y su compañero planteó algo similar que lo enfureció. A raíz de esto, el "Pollo" no ocultó su enojo en vivo y le contestó de manera contundente y polémica en lo que fue un nuevo cruce entre ambos colegas.

La gran polémica del mencionado partido fue el gol de Claudio Corvalán anulado al "Tatengue" con el que pasaban al frente en el marcador. El cotejo terminó 0 a 0 y ambos clubes perdieron la posibilidad de sumar de a tres a pocas fechas de que finalice el mencionado torneo local. Claro que, la acción que perjudicó al conjunto local trajo muchísima controversia, en la señal de Disney no pasó para nada desapercibida y los periodistas no se guardaron nada.

El "Pollo" Vignolo expuso su opinión con respecto y lanzó: "El VAR llegó para clarificar las polémicas, pero potencia el error de los árbitros, los hace más graves. Entonces no creés en nadie y entrás en una situación desagradable, peligrosa y polémica. Cuando no sólo el árbitro se equivoca, sino que el VAR también, yo ya no sé. Hasta para el VAR pueden ser difíciles de analizar algunas jugadas. Pero puede haber jugadas de interpretación y esta no". Con esto último, el conductor se refirió a la acción que complicó a Unión contra Boca.

Marcelo Benedetto lo escuchó atentamente y agregó: "¿Sabés cuál es el tema? Está claro que lo manejan las personas, en este caso se equivocaron. Te iba a mejorar los errores y termina siendo lo contrario". Ante esto, el conductor soltó: "¡No le echemos la culpa al VAR!". El panelista no dudó en responderle: "Pero yo no esto hablando del VAR. La culpa no es del VAR, es de cómo lo manejan". La situación enfureció a Vignolo, se pudrió y lo cruzó: "¿Y qué acabo de decir? Si me vas a corregir algo que yo no estoy diciendo...".

El furioso editorial del Pollo Vignolo en ESPN contra Almirón y Boca por empatar con Unión

Sebastián Vignolo realizó un furioso editorial contra Jorge Almirón y el plantel de Boca Juniors tras el empate sin goles ante Unión de Santa Fe por la Liga Profesional de Fútbol. El relator no se guardó nada contra los referentes del "Xeneize" en su análisis del encuentro correspondiente a la fecha 23 del mencionado torneo que tuvo varias polémicas. Lejos de defender algún aspecto del equipo, el "Pollo" liquidó a todos en el comienzo de ESPN F90.

Al margen de que ya no tienen chances de ser campeones, la igualdad no le sirvió ni al "Tatengue" ni al conjunto "Azul y Oro" en un cruce que tuvo momentos muy parejos. Los santafesinos pelean en los últimos puestos de los promedios y sabían que los tres puntos le servirían de mucho para despegarse del fondo, mientras que Boca tiene el objetivo de meterse en alguna copa internacional del 2024. El "Pollo" Vignolo analizó la situación en la señal de Disney y expuso su bronca.