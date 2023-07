El furioso editorial del Pollo Vignolo en ESPN contra Almirón y Boca por empatar con Unión: "No están"

Sebastián "Pollo" Vignolo se enojó en vivo y realizó un furioso editorial dedicado a Jorge Almirón y al plantel de Boca Juniors por el empate con Unión de Santa Fe por la Liga Profesional.

Sebastián Vignolo realizó un furioso editorial contra Jorge Almirón y el plantel de Boca Juniors tras el empate sin goles ante Unión de Santa Fe por la Liga Profesional de Fútbol. El relator no se guardó nada contra los referentes del "Xeneize" en su análisis del encuentro correspondiente a la fecha 23 del mencionado torneo que tuvo varias polémicas. Lejos de defender algún aspecto del equipo, el "Pollo" liquidó a todos en el comienzo de ESPN F90.

Al margen de que ya no tienen chances de ser campeones, la igualdad no le sirvió ni al "Tatengue" ni al conjunto "Azul y Oro" en un cruce que tuvo momentos muy parejos. Los santafesinos pelean en los últimos puestos de los promedios y sabían que los tres puntos le servirían de mucho para despegarse del fondo, mientras que Boca tiene el objetivo de meterse en alguna copa internacional del 2024. El "Pollo" Vignolo analizó la situación en la señal de Disney y expuso su bronca.

"Ayer Boca volvió a no jugar bien... Jugó mal. Si uno escucha las declaraciones después del partido, las de (Jorge) Almirón, de (Sergio) Romero, de (Nicolás) Figal, se preocuparía mucho más por las declaraciones de por cómo jugó. Yo creo que como jugó podemos decir, y me hago cargo, que tiene muchos lesionados, está emparchando el equipo, le faltan jugadores desequilibrantes y va a tener refuerzos. Boca va a jugar diferente. No puede ser el Boca que jugó contra Unión o contra Godoy Cruz", lanzó Vignolo ni bien abrió el programa.

"Ahora, si vos escuchás las declaraciones de Almirón, Romero y Figal decís: 'bien'. Uno diciendo que sacaron un punto en una cancha difícil, el otro que van mejorando. Lo que pasa es que también es cierto que el futbolista o el entrenador no dicen lo que sienten. Más allá de esto, creo que Boca tiene que tener esa conclusión de qué futbolistas no son para Boca. Hay jugadores que ya no están para Boca. Ocupan un lugar, un espacio pero no le resuelven nada. Si hay algo que puede decir Almirón es que le dio la chance a todos. Fue una actuación floja, pero preocupantes las declaraciones. No puede Almirón hablar de que sacó un buen punto contra Unión, con todo respeto con Unión".

Las polémicas en Unión vs. Boca Juniors por la Liga Profesional

Esteban Rolón se fue expulsado en Boca Juniors durante el cruce ante Unión de Santa Fe por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. El defensor del "Xeneize" cometió una tremenda infracción contra un futbolista del "Tatengue" y, a instancias del VAR, Andrés Merlos lo echó. Federico Vera, quien recibió la patada del hombre "Azul y Oro", se retiró del campo de juego muy dolorido y con una marca en su tobillo por la falta.

Este hecho se sumó a la polémica del encuentro por el gol anulado al local. Una posición adelantada marcada por las autoridades del sistema de videoarbitraje generó mucha controversia cuando el local se ponía en ventaja. Claudio Corvalán picó entre los centrales del conjunto visitante, definió ante la salida de Sergio "Chiquito" Romero que poco pudo hacer, pero luego de la revisión la acción quedó nula. De esta manera, los de Cristian "Kily" González no pudieron sacar ventaja en el marcador.