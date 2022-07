Sebastián Battaglia humilló al Pollo Vignolo en vivo: "Maleducado"

Sebastián Battaglia habló en vivo con Sebastián Vignolo y lo cruzó durante una entrevista en ESPN F90.

Sebastián Battaglia cruzó a Sebastián Vignolo en vivo en ESPN F90. Durante el cierre del programa, el técnico de Boca Juniors dialogó con el relator, quien le consultó acerca de sus decisiones durante el partido ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Las preguntas punzantes por parte del periodista molestaron al DT, quien no dudó en responderle de manera contundente.

De hecho, a lo largo de la emisión de este miércoles 6 de julio, tanto el "Pollo" como el "Chavo" Diego Fucks, criticaron en varias oportunidades al entrenador, que se tomó revancha al aire minutos después. "No me parece haber escuchado muchas veces a un técnico en la conferencia de prensa post eliminación hablar de refuerzos. No digo que no se tenga que hablar, pero no sé si era el momento o el lugar", cuestionó el conductor, haciendo referencia a las declaraciones de Battaglia luego de la derrota por penales ante el "Timao".

"Pero fue por una pregunta que me hicieron", alegó el estratega ante el primer ataque del animador televisivo. Ante esto, el "Pollo" contestó: "Se puede no responder". Sebastián Battaglia lo escuchó atentamente y lanzó: "Quedo como un maleducado si no respondo, creo que el otro día dijiste eso, que si respondía mal era un maleducado. Creo que soy educado en ese sentido y creo que fue conveniente responderle".

Vignolo, atónito, esbozó: "No, no. Si respondés como el otro día me parece que fue una respuesta corta a una pregunta correcta. Me parece que se puede responder en este caso sin exponer a los jugadores". Nuevamente el entrenador de Boca tomó la palabra y sostuvo: "No me parece exponer a los jugadores, yo dije que estoy orgulloso del plantel que tengo y lo que se vio ayer adentro de la cancha. Y lo de la respuesta cortita fue porque hubo una pregunta que ya había hecho otro colega".

La reacción de los jugadores ante los dichos de Battaglia, la charla con Darío Benedetto y Juan Román Riquelme

"¿Vos crees que los jugadores no están molestos por esta declaración tuya después de una eliminación hablando de refuerzos?", le consultó Sebastián Vignolo a Battaglia. Sobre esto, el DT contestó: "No lo sé, la verdad no lo sé. Creo que están enojados por la eliminación como estamos todos y con lo que significa quedar afuera de la Copa y en esta instancia que queríamos pasar".

El conductor le preguntó al estratega acerca del segundo penal que pateó el "Pipa" Benedetto y el técnico contó el momento en el que decidieron quién pateaba: "Sí, fuimos preguntando a ver quiénes estaban para patear que ya habíamos tenido varias definiciones, se dio de esa manera, tenía esa confianza de patear el último, lamentablemente no se nos pudo dar pero estuvimos cerca".

Por último, el entrenador del elenco "Xeneize" se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol: "No tuve la oportunidad de hablar con el Consejo o con Riquelme. Seguramente hablaremos como siempre de los pasos a seguir de ahora en adelante seguramente habrá reuniones. Este club merece seguir compitiendo y diciendo presente más allá de que el objetivo importante era la Copa Libertadores sin ninguna duda. Siempre con el diario del lunes uno se pone a pensar cosas que podían haber sucedido, porque si entraba el quinto penal hoy estaríamos hablando de otra cosa".