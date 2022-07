El Chavo Fucks explotó en ESPN y pidió la renuncia de Battaglia

Diego "Chavo" Fucks explotó de bronca en vivo durante ESPN y pidió la renuncia de Sebastián Battaglia tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores en los octavos de final ante Corinthians.

El "Chavo" Diego Fucks habló de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores y pidió la renuncia de Sebastián Battaglia. Durante un picante debate en F90, contó las razones por las que está disconforme con el entrenador, y se debe a las declaraciones de este último luego del partido. El DT fue muy crítico con el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme y lanzó un palazo por la falta de refuerzos para el plantel.

En una tarde de debates en el mencionado programa, el propuesto por dicho periodista no faltó. El panelista de ESPN no se guardó nada contra el estratega que, más allá de la inesperada derrota por penales, continúa firme en su cargo. Además, otro de los puntos que atacó Fucks a la hora de hablar sobre Battaglia, fue que no hizo los cambios o dudó en hacerlos y eso complicó los planes del equipo.

"Ramírez es un futbolista que yo hubiese traído y Romero también. Yo creo que Battaglia no se puede quedar un día más en Boca, debería renunciar esta misma tarde. Me parece que no tiene vuelta atrás lo que dijo. Lo que debería venir después de esto es la renuncia y dejarle al Consejo de Fútbol la libertad para que elija otro entrenador. Así como aquella vez después de Godoy Cruz se plantó y el equipo mejoró, ahora tiene que hacer la inversa", lanzó el "Chavo" Fucks con respecto al futuro del técnico.

Y agregó: "Podría haber dado hasta explicaciones futbolísticas de por qué no hizo los cambios. Lo que pasa es que prefirió ventilar una conversación, una declaración y una disputa que tiene con el Consejo o con Riquelme como algo público. No se puede quedar un minuto más. Una cosa es decir 'estoy fuerte' y otra cosa es decir públicamente 'no me trajeron refuerzos cuando quedaste eliminado en octavos de la Libertadores'. Es un fracaso estruendoso".

El enojo de Izquierdoz con un periodista tras la eliminación

Carlos Izquierdoz se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa tras la eliminación de Boca Juniors a mano del Corinthians en la Copa Libertadores. Una sola pregunta fue el detonante del defensor que cruzó al movilero, quien se quedó sin palabras ante la durísima respuesta. El interrogante tuvo que ver con el futuro del "Cali", teniendo en cuenta que su vínculo finalizará el próximo 31 de diciembre de 2022.

Ante los dichos del periodista, el "Cali" Izquierdoz no se guardó nada y le respondió de manera contundente: "Hace media hora terminamos de jugar, 'Turco'. Dejame dormir tranquilo, dale. En media hora no voy a pensar todo eso que me preguntaste la verdad... Por eso". No quedaron dudas que el experimentado defensor no estaba de buenos ánimos, mucho menos lo estuvo después de la pregunta recibida y lo dejó más que claro con sus palabras.