Se paró y se fue: Ruggeri plantó al Pollo Vignolo y se fue del programa

Incómodo momento en el aire de ESPN. Oscar Ruggeri no dijo una sola palabra, se levantó y se fue del estudio. El Pollo Vignolo fue sorprendido por su panelista. ¿Qué fue lo que ocurrió?

El programa F90 es uno de los más observados por los amantes del fútbol. "El Pollo" Vignolo y su equipo conforman un staff que está en el aire de ESPN de 13 a 15 horas informando sobre la actualidad del deporte más popular. Con periodistas y exjugadores como Oscar Ruggeri, el feedback con el público es constante. Sin embargo, "El Cabezón" protagonizó un inesperado momento en vivo: se levantó y se fue. ¿Por qué?

Sin mediar palabra y en medio de un acalorado debate sobre la actualidad de Racing Club, Ruggeri se levantó de su silla y se fue del estudio generando preocupación en el conductor y sus demás panelistas. Luego, Oscar volvió y todos quisieron saber el motivo de su desplante. La razón por la que se fue no se la imaginó nadie, a punto tal de generar desconcierto en los integrantes del envío televisivo.

“Fui al baño. No había ido. Tengo 60 años, ya”, exclamó Ruggeri, quien de este modo transformó un instante de incertidumbre en un momento desopilante. Era tal la preocupación que "El Pollo" Vignolo llegó a preguntarle si había estacionado mal su automóvil. Lo cierto es que nada de eso pasó, más allá del misterio con el que el excampeón del mundo se retiró del piso de ESPN.

Ruggeri fue a buscar a Bonadeo y lo quiso trompear en vivo: "Muñequito"

En el aire de ESPN, el siempre picante Oscar Ruggeri lanzó una declaración que sorprendió a todos los televidentes. Confesó haber intentado tomarse a golpes de puño con Gonzalo Bonadeo, reconocido periodista de TyC Sports. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó para que el excampeón del mundo tomase semejante determinación?

Todo se dio a raíz de un comentario de Bonadeo en el viejo Fútbol de Primera del año 1995. San Lorenzo, equipo dirigido (por ese entonces) por Oscar Ruggeri, cayó 2-0 ante Vélez y este fue motivo suficiente para que Gonzalo realice un comentario desafiante bajo la voz de su personaje Hueso. "¿Saben cómo le dicen a San Lorenzo? Hamburguesa, porque en la cancha se vende más que los panchos”.

Oscar Ruggeri le contó al "Pollo" Vignolo lo sucedido y cómo fue que decidió tomar cartas en el asunto tras observar las imágenes de El Trece: "Agarré el auto y me fui. Llegué antes de que termine el programa. No sé cómo hice para entrar al canal ese, ¿viste lo que es? Salí en cámara, cómo no voy a salir al aire a defender al equipo, al plantel".