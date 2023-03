Ruggeri se ensañó con Riquelme y lo atacó sin piedad: "No le den vueltas"

Oscar Ruggeri atacó a Juan Román Riquelme por los resultados de Boca Juniors en la Liga Profesional tras la derrota con Instituto y generó polémica en ESPN F90.

Oscar Ruggeri se ensañó con Juan Román Riquelme y lo atacó sin piedad tras la derrota de Boca Juniors ante Instituto en la Bombonera. El "Xeneize" no levanta cabeza tras la consagración en la Supercopa Argentina y el exjugador cuestionó el presente del equipo que dirige Hugo Ibarra que acumula tres partidos sin ganar con un empate y dos derrotas al hilo. Sin embargo, el "Cabezón" no se refirió al DT, sino que cargó directamente contra el ídolo.

La goleada por 3 a 0 ante Patronato en Santiago del Estero fue uno de los mejores resultados del conjunto "Azul y Oro" en lo que va del 2023 y además sumó una estrella. Claro que lo que vino después fue por demás negativo y despertó la bronca de muchos contra la dirigencia y también contra el entrenador. Uno de ellos fue el campeón del mundo en México 1986 que aprovechó la ocasión en ESPN F90 y no se guardó nada con su opinión sobre Román.

"Esto es responsabilidad de Riquelme. No le den vueltas", comenzó con todo Oscar Ruggeri en su ataque al vice de Boca. Quien salió en defensa del propio directivo fue Sebastián Vignolo: "¿Qué el cuatro vaya a presionar sólo allá? ¿Qué no se den la pelota entre ellos? ¿Qué culpa tiene Riquelme?". Esto generó nuevamente la reacción del ex defensor que cruzó a su compañero: "La responsabilidad es por las decisiones que toma. Absoluta".

El "Pollo" hizo lo posible para bancar al ídolo y le respondió: "¿Cuál es la responsabilidad de Riquelme? ¿Elegir a Ibarra? Salió campeón seis veces con estas decisiones". El "Cabezón" lo escuchó otra vez y esbozó cansado: "¿Y para qué estamos hablando de esto y del quilombo que hay?". Acto seguido, Carlos "Mono" Navarro Montoya y Diego "Chavo" Fucks se unieron a la charla y también analizaron el presente del "Xeneize" sin meterse en la polémica.

Pollo Vignolo atacó a los jugadores de Boca en ESPN F90

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a los jugadores de Boca después de la derrota por 3-2 frente a Instituto de Córdoba en La Bombonera y fue muy duro con algunos de ellos. De hecho, le apuntó directamente a Guillermo "Pol" Fernández por "caminar la cancha", remarcó que el equipo de Hugo Ibarra fue "apático" y que así no se puede seguir.

Como parte de su editorial en ESPN F90, el conductor comenzó con el recuerdo de que "los silbidos de los hinchas eran para el equipo, para lo que habían visto". También señaló que "no hay nada más anti Boca que la imagen de un equipo como jugó ayer, la imagen no era de Boca en La Bombonera". ¿Boca, en La Bombonera, como ayer? ¿Un equipo que trotó en la cancha?", se exasperó el periodista deportivo. Incluso, reconoció que "después sí le metió entusiasmo, ganas, fervor, pero no alcanza...". El cordobés sostuvo que "fue de un equipo hasta apático" y que "lo bueno para Boca es que el plato importante (la Copa Libertadores) todavía no empezó".