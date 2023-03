Pollo Vignolo atacó a los jugadores de Boca en ESPN F90: "Apáticos"

El conductor del programa disparó contra el plantel del "Xeneize". De hecho, acusó a los futbolistas de "caminar la cancha" y de "anti Boca".

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a los jugadores de Boca después de la derrota por 3-2 frente a Instituto de Córdoba en La Bombonera y fue muy duro con algunos de ellos. De hecho, le apuntó directamente a Guillermo "Pol" Fernández por "caminar la cancha", remarcó que el equipo de Hugo Ibarra fue "apático" y que así no se puede seguir.

El relator opinó en vivo en ESPN F90, el programa de televisión que conduce, que "El Xeneize" está en un muy mal momento tras las dos caídas consecutivas en la Liga Profesional 2023. Sin embargo, le quitó la mayor responsabilidad el entrenador y apuntó contra los futbolistas, de los cuales algunos se fueron silbados por los hinchas cuando salieron reemplazados: el propio "Pol", Sebastián Villa y Darío Benedetto.

El Pollo Vignolo atacó al plantel de Boca tras la caída: "Trotó la cancha"

Como parte del editorial de la edición de ESPN F90 del lunes 20 de marzo, el conductor comenzó con el recuerdo de que "los silbidos de los hinchas eran para el equipo, para lo que habían visto". También señaló que "no hay nada más anti Boca que la imagen de un equipo como jugó ayer, la imagen no era de Boca en La Bombonera".

"¿Boca, en La Bombonera, como ayer? ¿Un equipo que trotó en la cancha?", se exasperó el periodista deportivo. Incluso, reconoció que "después sí le metió entusiasmo, ganas, fervor, pero no alcanza...". El cordobés sostuvo que "lo de ayer fue de un equipo hasta apático" y que "lo bueno para Boca es que el plato importante (la Copa Libertadores) todavía no empezó".

El Pollo Vignolo destrozó a todo Boca por la caída ante Instituto.

"El Pollo" Vignolo reiteró que le da "la mínima importancia a Ibarra, aunque también erra porque hay futbolistas que no se pueden sostener sólo por ser el capitán". En ese instante, directamente explotó contra "Pol" Fernández, ya que según él, "el capitán tiene que correr, meter, enojarse, jugar, ir contra el árbitro, levantar a los compañeros...". "¡El capitán de Boca no trota la cancha! O es figura o sale con la cabeza cortada, no sale impecable", se envalentonó.

Si bien aclaró que el exmediocampista de Racing "tiene (buenas) condiciones", al mismo tiempo se preguntó: "Lo de las condiciones quiero que lo discutamos igual... ¿No nos quedamos con el póster? ¿De este, de aquel? ¿Y la actualidad?". Además, opinó que "lo peor de Boca hoy es que no tiene certezas" y concluyó que en el encuentro ante Instituto "le hicieron goles de divisiones inferiores".