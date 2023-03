Ruggeri liquidó a Ibarra por Boca en ESPN y reveló un detalle inédito: "No quería"

Oscar Ruggeri liquidó a Hugo Ibarra por Boca en ESPN F90 y reveló un detalle inédito de cuando conoció al "Negro" jugando al showball. El durísimo comentario del comentarista en la televisión.

Oscar Ruggeri fulminó a Hugo Ibarra en vivo en ESPN F90, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. En pleno debate por Boca en la edición del lunes 13 de marzo de 2023, el exfutbolista opinó que el formoseño de 48 años "no está preparado" para ser el entrenador de la Primera del "Xeneize" y hasta se animó a revelar un detalle inédito de cuando lo conoció jugando al showball.

"El Cabezón" y el resto del panel coincidieron en que el vigente campeón jugó muy mal durante la derrota por 1-0 frente a Banfield como visitante, por la séptima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino. Atentamente, mientras el exdefensor hablaba, lo escuchaban el conductor, Carlos "Cai" Aimar, Morena Beltrán, Diego "Chavo" Fucks, Marcelo "Cholo" Sottile, Federico "Negro" Bulos y Carlos "Mono" Navarro Montoya.

Ruggeri lapidó a Ibarra por Boca en ESPN: "No está preparado"

En el caliente debate acerca de la caída del "Xeneize" en Banfield, el excentral afirmó que "no le alcanza si quiere ser un entrenador groso". "Su futuro yo no lo tengo claro, porque él no quería ser entrenador... Yo iba a jugar al indoor con él, íbamos con el showball a todos lados juntos, y nunca lo escuché decir que quería ser entrenador. ¡Nunca!", reveló.

"Bueno, pero esas cosas por ahí se te despiertan en un momento", acotó Vignolo. "Sí, suceden, pero preparate... Preparate, preparate. Hacelo bien. Hacelo lo mejor posible, no dejés nada pasar", aportó Ruggeri. A modo de ejemplo, el ex Real Madrid le aconsejó al "Negro": "Hablá con (Ricardo) Gareca, hablá con (Marcelo) Bielsa, sentate con (Carlos) Bianchi, sentate con ´El Coco´ (Alfio) Basile, que se va a tomar un whisky pero te va a decir cosas... Cómo poner el equipo en 40 metros, en qué zona querés que esté el equipo, si querés que esté bien arriba".

El comentario golpista de Ruggeri vs. Ibarra por Boca en ESPN F90.

Incluso, Oscar remarcó que "para eso hay que estar preparado, ¡hay que saber!" y profundizó: "Ibarra dice ´vamos a salir a apretarlos allá arriba´... ¿Tenés los jugadores? ¿Los centrales rápidos para jugar así?". "Te lo digo porque es un tipo bárbaro, lo conocí e íbamos a todos lados juntos. Es un buen tipo de verdad, pero para mí no está preparado para semejante cargo que le pusieron. Boca o River, estamos hablando de Real Madrid o Barcelona", insistió quien vistió las camisetas de los dos gigantes de Argentina como futbolista.

"Pero Ibarra salió campeón en la Reserva de Boca", le recordó "El Pollo". "Pero sin gente, sin nombre, dale, dejate de joder...", replicó Ruggeri. "A la larga van a salir siempre (campeones) Boca y River". "Que quede claro: no estoy echándole la culpa toda a Ibarra, pero la responsabilidad es prepararse él para hacerse cargo y tenerlo claro. Para decir: bueno, vamos a jugar así, de contragolpe. Hoy no lo veo con eso, me gustaría por el pibe porque por ahí tiene un futuro enorme", agregó el panelista y extécnico.

"A mí me pasó: de golpe me di cuenta y me fui a mi casa", recordó Oscar cuando se retiró como DT. "¿Pero Boca es fácil o difícil? Están a punto de decir que cualquiera que lo dirige sale campeón...", le respondió el conductor. "¿En el torneo local? Si no sale campeón es porque salió River y sale segundo. Pero no es para pegarle, es que hoy no te alcanza con cómo evolucionó todo", contestó Ruggeri. Y concluyó: "Andá a Europa, mirá cómo trabajan... Eso no te va a dar la garantía de que vas a ganar, pero sí que te vas a parar frente a un grupo y el grupo va a saber lo que tiene que hacer".