Ruggeri grabó en vivo un video de cumpleaños "sorpresa" con Vignolo y pasó vergüenza: "En septiembre"

Oscar Ruggeri grabó en vivo un video "sorpresa" para Julio Iglesias en pleno programa a meses del cumpleaños del cantante, quedó en ridículo y pasó vergüenza en pleno programa.

Oscar Ruggeri grabó en vivo un video "sorpresa" de cumpleaños y quedó en ridículo en pleno ESPN F90. Ni bien comenzó el programa, Sebastián "Pollo" Vignolo lo ayudó a filmar y ambos enviaron sus respectivos saludos a Julio Iglesias, quien próximamente cumplirá 80 años de edad. Sin embargo, la ansiedad del "Cabezón" generó que los integrantes del ciclo piensen que la fecha se aproximaba y el campeón del mundo pasó vergüenza porque aún faltan unos meses.

El cantante español nació un 23 de septiembre de 1943, por lo que festejará un nuevo natalicio en dicha jornada y todo indica que lo hará a lo grande. Varias personalidades ya participaron de esta idea en la que Ruggeri colaboró, pero no se dio cuenta que anticipó la sorpresa para el histórico autor de muchas famosas canciones. Por supuesto, los periodistas que acompañan al ex defensor estallaron de risa ante la inesperada situación que poco tuvo que ver con lo futbolístico.

"Bueno, a ver. Vamos a grabar el video. Tenemos que grabar un video", lanzó Sebastián Vignolo en el comienzo de F90. El "Cabezón" se acercó con su celular en mano y comenzaron: "Hola Julio, feliz cumpleaños. Oscar Ruggeri y el 'Pollo' Vignolo acá te saludan. 80 años y te mandamos este video. Las cosas que habrás hecho con esos temas que metiste. Felicidades, acá está toda la gente, abrazo grande y felicidades", esbozó el ex zaguero de River.

"¿Cuándo cumple 80 años?", preguntó el "Pollo" minutos después y tanto Daniel Arcucci como Diego "Chavo" Fucks develaron el misterio haciendo que Ruggeri quede en ridículo. Este último respondió ante los dichos de sus compañeros: "No lo voy a mandar todavía. Están haciendo un video para mostrárselo. Ya le hizo Francella, todos". Luego de esto, el relator de la señal de Disney se burló en vivo: "Cumple años Julio Iglesias, en septiembre. Le quieren hacer un video sorpresa y lo bueno es que no se va a enterar, Dios mío".

Ruggeri criticó a una estrella del fútbol argentino y quedó en ridículo

Oscar Ruggeri lanzó una insólita crítica a una estrella del fútbol argentino en pleno debate en ESPN F90. El campeón del mundo en México 1986 opinó sobre el jugador que se desempeña en uno de los equipos grandes y no lo perdonó a pesar de que atraviesa una dura lesión que lo marginó de las canchas. Sin guardarse nada, el "Cabezón" arremetió contra el crack que espera ansioso el regreso al verde césped.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien hace unos meses sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y todavía no volvió a la actividad de la mano de Fernando Gago en Racing. El atacante con pasado en Rosario Central se recupera desde mediados de octubre del 2022 y todavía no tiene fecha para vestir nuevamente la camiseta de la "Academia". Sin embargo, el ex defensor no tardó en fulminarlo en vivo por no estar con el resto de sus compañeros del club de Avellaneda.