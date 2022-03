Oscar Ruggeri liquidó al Pipa Benedetto por sus actitudes en Boca: "No se hace eso"

En medio de un debate sobre Boca Juniors, Oscar "Cabezón" Ruggeri destrozó al aire a Darío "Pipa" Benedetto en ESPN F90 por sus dichos sobre Agustín Almendra.

Oscar Ruggeri no se guardó nada en pleno debate en ESPN F90 sobre el presente de Boca Juniors. El exdefensor de la Selección Argentina opinó sobre los dichos de Darío Benedetto acerca del joven Agustín Almendra y liquidó al delantero "Xeneize". No es el primero del programa que lo hace, ya que Sebastián "Pollo" Vignolo también apuntó contra el "Pipa" por lo que hizo con su compañero, quien fue desafectado del plantel de Primera.

El "Cabezón" no estuvo presente durante la semana en que surgió el mencionado problema, sin embargo no se perdió del tema. Pocos días después regresó al ciclo televisivo y aportó su opinión desde el conocimiento de un vestuario. Mientras analizaban el manejo de Sebastián Battaglia con el equipo luego de la derrota ante Huracán en La Bombonera, se refirieron al tópico que tuvo en vilo casi una semana al club de La Ribera.

"No es normal lo que escuché la semana pasada. Los líderes no se comportan así. Esa no es una forma de ser líder. Hoy si Benedetto sale para allá, te aseguro que hay cinco o seis que salen para el otro lado. No se hace eso, no se sale a hablar así. Primero que ya habló el entrenador, si ya habló el entrenador, silencio. Tenés que tratar hasta el último minuto para ordenarlo si tenés un chico desordenado".

"Tiene que ir al Consejo y decirle a Riquelme: 'Nosotros hicimos todo esto, tiene que ayudarlo un profesional'. Eso es interno, la prensa no se tiene que enterar. Vos no te podés cansar, tenés que insistir. Si te supera vas al Consejo. Y tienen otro problema grande dentro del vestuario cuando no están los líderes. Izquierdoz me gusta cuando sale a hablar. ¿Por qué no salió a hablar él? Marcos Rojo tampoco habló", sostuvo el "Cabezón".

El vestuario de Boca para Ruggeri

"Cuando jugaban Riquelme y Palermo se sabía que no había una buena relación. Pero ahora ¿Cuántos goles le hizo hacer Riquelme a Palermo y al 'Mellizo'? Es un vestuario groso. Después de la Selección Argentina están River y Boca en la lupa porque te caen encima. Si el técnico te dice algo miralo y guiate por su perfil. Mentí, porque a veces hay que seguir con esta línea. Adentro andá y hace el despelote que tenés que hacer. Que los periodistas no se enteren nada".

Lo que se le viene al "Xeneize"

El próximo domingo 13 de marzo se verá las caras con Estudiantes de La Plata en condición de visitante por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Una semana después visitará a River Plate en el Monumental por el Superclásico del fútbol argentino. Ya en abril, por la octava jornada recibirá a Arsenal de Sarandí en La Bombonera con día y horario a definir.