Vignolo liquidó a Benedetto en ESPN F90 por sus dichos contra Almendra: "Se le fue la mano"

En su clásico editorial de todos los días en ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo cuestionó a Darío Benedetto por sus dichos contra Agustín Almendra en medio de la interna en Boca Juniors.

La interna en Boca Juniors tiene distintas repercusiones en los canales de deportes y en ESPN F90 no lo pasaron por alto. Nuevamente el programa de Sebastián Vignolo tuvo un momento de polémica y fue el conductor quien lo generó con su clásico editorial de todos los días. El "Pollo" apuntó contra Darío Benedetto por sus dichos contra Agustín Almendra acerca de la reacción contra Sebastián Battaglia en un entrenamiento del equipo.

"El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban. Era algo que tenía que pasar. Hay cosas que no se dicen, y sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Uno siempre tiene que sumar y en este caso no era así, Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta", aseguró el "Pipa" en una entrevista.

Sebastián Vignolo comenzó su editorial con una historia personal: "Para los que somos padres lo más preciado son los hijos. Das la vida por esa persona. Y con los hijos tenés una extraordinaria relación, que es la que intentas tener. Cada uno con sus situaciones conflictivas. Yo si a algo le tenía miedo era a los berrinches. Me ponía nervioso, no sabía como había que resolverlo. Si con un caramelo o con un chirlo, porque a veces era peor".

Y agregó: "Tus hijos te ven como un líder, le enseñas a caminar, pero no le podés enseñar a vivir. Un día me agarró cansado, fastidioso, enojado, harto y me hizo un berrinche en la calle, un escándalo. Ese día fui un poquito más fuerte, volaron las papas fritas y una hamburguesa. Después me arrepentí y me sentí hasta con culpa, era el increíble Hulk. Quise ponerle un límite, que así no iba más, pero me agarró cansado".

La opinión del "Pollo" Vignolo sobre los dichos de Benedetto

Luego de la introducción, el relator dio su punto de vista acerca de lo que dijo el delantero de Boca: "Yo creo que 'Pipa' Benedetto se excedió con las palabras, se fue, se empezó a embalar, se empezó a cebar pero había una carga emocional, ya estaban hartos. Además creo que Benedetto quiso decir 'respaldo a este tipo que es el entrenador porque lo tienen que respetar por lo que es', y que tienen que respetar la camiseta de Boca".

"Para mí Benedetto actuó como líder, es el nuevo líder de Boca junto con "Cali" Izquierdoz y ahí está Marcos Rojo que es un líder más simpático. Se le fue la mano, ahora lo que hizo Benedetto es lo que piensa todo el grupo, es parte de un hartazgo. Y yo no digo que Almendra es un mal tipo porque no lo conozco. Me parece un buen pibe y debe estar pasando una mala situación. Pero tampoco se puede vivir dando oportunidades", concluyó.

El Cai Aimar dejó mal parado al Pollo Vignolo por sus dichos sobre Boca

"Hiciste cara recién 'Cai', algo te enoja", lanzó el "Pollo" en medio del debate en ESPN F90. A lo que su colega y extécnico respondió: "Es lógico que te manejes de una forma con los grandes y de otra con los chicos. Los estás formando, educando". El relator no se guardó nada y lo cruzó: "Que feo lo que decís. ¿Los grandes tienen privilegios?".

"¿Por qué feo? Privilegios no. Vos los tratas con el respeto que corresponde y los más jóvenes se están armando y haciendo. Es lógico que vos lo trates de una forma al grande y de otra manera al joven pero no faltándole el respeto cuando es más chico", aseguró Aimar sobre la pregunta de Vignolo. Este último le contestó: "Hay licencias para los grandes", por lo que el "Cai" explotó: "No entendés un carajo lo que estoy diciendo. No hay licencias para los grandes".