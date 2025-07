Argentina debutó con una victoria ante Uruguay en la Copa América femenina

La Selección Argentina le ganó por 1 a 0 a Uruguay en su debut en la Copa América Femenina en el estadio Banco Guayaquil y se ubicó en el segundo lugar en el Grupo A por detrás de Chile.

Con el único gol de Florencia Bonsegundo a los 31 minutos del complemento, el elenco dirigido por Germán Portanova comenzó con un triunfo su andar por el certamen y deberá enfrentarse a Chile, el líder, en la próxima jornada del Grupo A. Uruguay terminó el encuentro con diez jugadoras por la expulsión de Wendy Carballo, a los 36 minutos del segundo tiempo.

El duelo estuvo parejo en los primeros minutos, con la pelota compartida en la mitad de la cancha, pero de a poco Argentina comenzó a ganar terreno por el sector derecho, con Carolina Troncoso y Sofía Domínguez, pero sin generar peligro real para el arco defendido por Agustina Miranda. Sin embargo, la arquera argentina Solana Pereyra sí tuvo bastante trabajo en la primera mitad, ya que contuvo tres remates de Ximena Velazco, Belén Aquino y Laura Felipe que pudieron haber abierto el marcador para el elenco celeste.

No obstante, Argentina tuvo mayor constancia con el balón dominado y llegó con más gente y en más oportunidades al arco de Uruguay, aunque no supo capitalizar en el resultado. Florencia Bonsegundo tuvo el gol con un débil cabezazo que se fue por encima del travesaño. Uruguay casi se puso en ventaja con un cabezazo magistral de Stephanie Lacoste que se estrelló en el palo, lejos de Solana Pereyra, pero Argentina se salvó por muy poco. El equipo dirigido por Germán Portanova no hizo pie en los primeros minutos del complemento y casi le cuesta el duelo.

Argentina despertó en la segunda parte del complemento y retuvo a Uruguay en su propio arco hasta que con una asistencia magistral al centro del área de la ingresada Agostina Holzheier, Florencia Bonsegundo se la picó a Miranda para convertir a los 31 minutos el 1 a 0 argentino. Para colmo, minutos más tarde del gol, Uruguay tuvo malas noticias ya que debido a las repetidas infracciones de la delantera Wendy Carballo, la árbitra paraguaya Zulma Quiñonez le mostró la tarjeta amarilla, pero por protestar en exceso, expulsó a la jugadora del Bahia de Brasil.