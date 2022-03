El Cai Aimar dejó mal parado al Pollo Vignolo por sus dichos sobre Boca: "No entendés un carajo"

En medio de la crisis en Boca, el "Pollo" Vignolo opinó sobre la posición de Sebastián Battaglia al respecto y el "Cai" Aimar lo liquidó al aire en ESPN F90.

El escándalo en el plantel de Boca Juniors continúa y Sebastián Battaglia está en el medio de esta situación. El presente de Agustín Almendra y Alan Varela no es el mejor, y cada vez se alejan más del primer equipo. Mientras tanto, en los canales de deportes hubo varios debates al respecto y en ESPN F90 no faltaron. "Cai" Aimar discutió con Sebastián "Pollo" Vignolo y lanzó un contundente comentario contra el conductor.

En el pase de programa luego de F12, Vignolo sostuvo que está mal que los jóvenes del "Xeneize" corran en desventaja con los mayores en esta polémica. Aimar mostró que está totalmente en desacuerdo con esto y lo expresó a su manera contestándole al relator de la señal televisiva. Cabe destacar, que ambos juveniles fueron separados del plantel a raíz de sus reacciones contra sus compañeros y con el DT.

"Hiciste cara recién 'Cai', algo te enoja", lanzó el "Pollo". A lo que su colega y extécnico respondió: "Es lógico que te manejes de una forma con los grandes y de otra con los chicos. Los estás formando, educando". El relator no se guardó nada y lo cruzó: "Que feo lo que decís. ¿Los grandes tienen privilegios?". Este problema, se hizo aún más grande con las declaraciones sin filtro de Darío Benedetto contra Agustín Almendra en una entrevista.

"¿Por qué feo? Privilegios no. Vos los tratas con el respeto que corresponde y a los más jóvenes los tenés que tratar porque se están armando y haciendo. Es lógico que vos lo trates de una forma al grande y de otra manera al joven pero no faltándole el respeto cuando es más chico", aseguró Aimar sobre la pregunta de Vignolo. Este último le contestó: "Hay licencias para los grandes", por lo que el "Cai" explotó: "No entendés un carajo lo que estoy diciendo. No hay licencias para los grandes".

Y agregó: "Yo me eduqué a través de lo que hacía Timoteo Griguol y con el grande lo hacía de una forma, con todo el respeto y al más chico lo trataba de otra manera pero no con un estilo mal educado". Sobre esto, el "Pollo" expresó: "Me sorprendés". Y el panelista afirmó: "No te sorprendas, ustedes no manejaron grupos para darse cuenta cómo se manejan".

En medio de la interna en Boca, Almendra explotó contra Benedetto

Agustín Almendra utilizó su cuenta de Instagram, @AgusAlmendra para liquidar al 9 con una palabra muy especial para él. "Lealtad", es lo que Benedetto tiene tatuado en su cabeza, y con lo que lo atacó el mediocampista. Claro que, minutos después de la publicación se generó aún más revuelo por la situación que atraviesa el equipo que dirige Battaglia.

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", rezaba la foto compartida por Almendra en contra del "Pipa". Una total muestra de descontento con sus declaraciones, ya que sintió que tanto él como el resto de los futbolistas del plantel no lo apoyaron en el momento que vivió en la práctica.