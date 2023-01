Morena Beltrán estalló de bronca en medio del partido de Argentina: "Banquen"

La periodista de ESPN que es compañera de Oscar Ruggeri, entre otros, mostró todo su enojo durante el encuentro del conjunto nacional.

Durante el primer tiempo del partido entre Argentina y Brasil, el conjunto verdeamarelho mostró una clara superioridad sobre la Selección que dirige Javier Mascherano. El partido del Sudamericano Sub-20 mostró, entre otras cosas, un dominio del equipo brasileño que, al entretiempo, se fue ganando por dos goles de ventajas. Allí, enojada por lo que estaba viendo, la periodista Morena Beltrán estalló contra algunas críticas.

Si bien el partido que jugó la Selección Argentina no fue uno de los mejores, lo cierto es que la Sub-20 es una etapa formativa -más allá de que sea una competencia- y los futbolistas están aprendiendo y dando sus pasos para llegar a las categorías más altas. En este punto, durante el primer tiempo y con el resultado en contra, salieron varias críticas contra los jugadores y contra el entrenador. En ese momento, la periodista de ESPN que es compañera de Oscar Ruggeri, entre otros, mostró todo su enojo y comentó: "Banquen un toque".

A través de Twitter, Beltrán mostró su enojo por las críticas hacia los más chicos. "Banquen con la exigencia irreal post Mundial. Es insólita con la dureza e intolerancia que se critica. Agotadora la pose… A un tuit de querer que perdamos están algunos". De esta forma, fue muy dura contra las personas que se mostraban en contra del conjunto argentino.

El caliente cruce en ESPN entre Ruggeri y Morena Beltrán: "Vos no habías nacido"

Tras el picante intercambio en el canal, intercedió la joven comunicadora y preguntó: "¿Se están peleando por quién defiende determinada ideología?". "¡Sí, total! ¡A morir, morir con Bilardo!", le contestó al instante el exdefensor. "¡Menos mal que nací en el ´99 y no me identifico con ninguno! Porque sino...", respondió ella. "Pero 'More', te voy a decir algo... ¿Viste cuando comprás la camiseta? Tiene dos estrellitas, vos no habías nacido, pero por algo tiene dos estrellitas... Si no, no tendría ninguna estrellita", le devolvió Ruggeri con un tono sobrador. "No, obvio, pero no estoy identificada con una escuela, como se hace en esta división", dijo la joven.