Mariano Closs se hartó en ESPN y reveló de qué equipo es hincha: "Para que vean"

Mariano Closs se cansó de los rumores y reveló en ESPN F12 de qué equipo es hincha. Es más, el relator y conductor hasta mostró en la televisión el carnet del club por el que simpatiza.

Mariano Closs se cansó de los rumores en ESPN F12 y contó de qué equipo es hincha desde chico. El conductor del programa de televisión se animó y hasta mostró el carnet del club por el que simpatiza, que en la actualidad se encuentra en el Ascenso del fútbol argentino. El relator de 53 años condujo una edición particular del ciclo durante el lunes 25 de septiembre de 2023.

El periodista deportivo se atrevió y filtró que es fanático de Colegiales, el equipo que hoy se encuentra en la Primera B Metropolitana. El disparador fue el polémico final del encuentro entre Independiente e Instituto de Córdoba en Avellaneda, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Y llamó la atención de sus habituales compañeros en el estudio del canal.

Mariano Closs reveló que es hincha de Colegiales

Con relación al polémico arbitraje de Darío Herrera en el encuentro entre el "Rojo" y la "Gloria", el conductor de F12 destacó que “este fin de semana hubo varias cosas llamativas” y profundizó: “Para que vean que yo hablo con autoridad... Soy socio y abonado de platea de Colegiales". Con respecto a la labor de los jueces en general en las canchas, agregó que "pasa de todo en todas las categorías" y finalmente se quejó por lo sucedido con su equipo preferido: "Lo que pasó en el clásico contra San Miguel es para preocuparse. Un gol previo con la mano y un lateral hecho adentro de la cancha”. Sin embargo, sus colegas en el piso apenas se rieron y no le creyeron demasiado.

Gustavo López sacó a la luz que es hincha de Independiente

En agosto de 2023, el presentador de ESPN F360 se pudrió de ocultarlo y reconoció públicamente que es seguidor del "Rey de Copas". "No te tropieces que es penal", lo chicaneó Sebastián "Pollo" Vignolo por un penal inexistente que Fernando Rapallini le había cobrado al "Rojo" sobre el final ante Vélez. "Ustedes no tienen ganas de analizar... Dos penales hubo, no uno, sobre todo el segundo. Pero cuando gana Independiente gana por el árbitro, eh", respondió el "Flauta". "Ahora va a patear (Martín) Cauteruccio el segundo". siguió en la suya Vignolo mientras se reía.

"Pero cuando gana Independiente gana por el árbitro, eh. Nunca tiene un mérito", disparó Gustavo ante la sorpresa generalizada en el estudio del canal. "¡Epaaaa! ¡Se liberó todo, se liberó todo!", comenzó a gritar Federico "Negro" Bulos, incrédulo. "Ganó las Copas por (Julio) Grondona y ahora ganó, ¿por quién? ¿Por (Claudio "Chiqui") Tapia? ¡Dale!", cerró López.

