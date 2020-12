Oscar Ruggeri vivió un momento muy emotivo en el programa ESPN F90 que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo con la aparición de un video inédito de Diego Armando Maradona hablando sobre el exdefensor de la Selección Argentina, que no dudó en emocionarse por lo que significó como futbolista y compañero.

"Maradona hablando de vos, este video nunca lo vi. Estoy seguro que nunca lo viste. Estuvieron revisando material los chicos y encontraron esto", presentó Vignolo, para darle paso a las imágenes inéditas en las que se veía a un Maradona en su regreso a Boca, afeitándose frente al espejo.

"Hasta la semana pasada, el campeonato estaba arreglado para Boca. Ahora que le dimos un poquito de sangre porque empatamos con Central, va a salir campeón San Lorenzo", se quejaba Maradona mientras continuaba afeitándose.

Luego, pasó a comentar sobre Ruggeri y un partido reciente que habían jugado en el campeonato argentino: "Aparte el Cabezón hijo de puta le preguntan quién quiere que gane, River o Boca, y dice que River. Andá, pedazo de puto".

"Se cagaba de risa porque yo lo trababa y él no me podía pegar. Después que terminamos me dice que estaba cansado. El Cabezón corre 200 metros por partido, va a jugar así hasta los 80 años. Ir a los córner para el Cabezón es como tomarse un respiro", bromeó el mejor jugador de la historia.

"El Cabezón" no pudo evitar las risas y la emoción frente a las palabras de su amigo y confesó que todavía no cae en la realidad de la muerte de "El Diez". "Te digo de verdad, es lo que dijiste al principio del programa. Me parece que lo tienen en la casa, es como que está ahí y en cualquier momento aparece. No lo puedo creer. Cuando me pongo a pensar, ahí reacciono. Me parece mentira".

Por último, reflexionó sobre el costo que tuvo la droga para Maradona y lanzó: "Que pecado, esa droga de mierda. Esto tiene que servirle a todos los pibes. Este era el máximo, tenía el mundo a sus pies. Imaginate si no estaba metido con la droga".