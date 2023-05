Latorre se enfureció con Vignolo y crece la interna en ESPN: "No hablo más"

Diego Latorre se enojó con Sebastián Vignolo y realizó un contundente pedido para el conductor de ESPN F90 que el propio "Pollo" contó al aire del programa.

Diego Latorre le hizo un furioso pedido a Sebastián Vignolo y crece la interna en ESPN. El "Pollo" reveló el diálogo que tuvo con su compañero de transmisión y no dudó al contar que el propio "Gambeta" se enojó por un motivo en particular que se repite constantemente en el pase entre 12 y F90. Estos dichos del conductor sorprendieron a los integrantes de ambos ciclos, pero principalmente a Mariano Closs que también opinó al respecto.

La relación entre el relator y el comentarista tuvo varios idas y vueltas con el paso de las semanas. El exfutbolista de Boca y Racing mostró en reiteradas ocasiones su molestia contra el periodista por hablar de él durante los partidos en los que se siente incómodo. Por estos motivos, Latorre se cansó de todo, le pidió al Vignolo que no lo nombre más en vivo y el "Pollo" lo dijo sin filtro.

"Me mandó un bozal legal, no hablo más de Latorre. No quiere que hable de él en el pase. Me dijo 'bozal legal para vos'". El único que respondió ante eso fue el propio Closs que lanzó: "¿Lo censuró Latorre? Porque está ausente. Bueno, tranquilo. Pásela bien el finde y el lunes la seguimos". Esto se sumó a la conocida polémica entre ambos que se da muy de vez en cuando tanto en la señal de Disney como en los encuentros que comparten.

Esta charla se dio antes de que el panel de ambos ciclos debata sobre la previa de un nuevo Superclásico en el fútbol argentino. Este que este cruce que se llevará a cabo en el Estadio Monumental el domingo 7 de mayo será trascendental para los dos clubes. Claro que, lejos de hablar del cotejo, en el programa se centraron en polémicas que poco tuvieron que ver con lo futbolístico, como es habitual.

Falcioni sorprendió al Pollo Vignolo con una revelación sobre Riquelme

Sobre su vínculo en el día a día con Román, "Don Julio" consideró que "si no trabajás los cinco días de la semana, no podés jugar el domingo... Es el conflicto que podés tener con un jugador". Mientras opinaba que "hay jugadores que se creen que son la base del equipo", Luciana Rubinska le preguntó: "¿Hay jugadores que no van a entrenar en la semana?". En ese momento, el invitado aclaró: "No es que no van a entrenar, pero están en camilla. No lo digo por él, lo digo por cualquiera".

"El Pollo" Vignolo irrumpió para defender al vice de Boca y le dijo a Falcioni: "Pero si ese jugador después te gana el partido...". "Sí, pero me lo tiene que ganar eh, me lo tiene que ganar", reaccionó el entrevistado. "Yo creo que Riquelme te gana más de un partido", insistió el conductor de Equipo F. El ex Banfield aceptó que "sí, ganó muchos partidos", aunque disparó: "Yo no tuve tanta suerte con él, pero sí ganó muchos partidos. Yo no quiero confrontar con Riquelme", aclaró.