Falcioni sorprendió al Pollo Vignolo con una revelación sobre Riquelme: "No tuve"

Julio César Falcioni sorprendió al "Pollo" Vignolo en ESPN con una revelación sobre Juan Román Riquelme en Boca. Los nuevos palazos del DT al vicepresidente e ídolo del club.

Julio César Falcioni sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo con relación a la época en la que dirigió a Juan Román Riquelme en Boca. El entrenador de 66 años recordó en Equipo F (ESPN) las diferencias que tuvo con el vicepresidente y máximo ídolo de la historia del club durante su etapa como futbolista.

El DT fue entrevistado en el estudio del canal de televisión y reveló detalles de la complicada relación con el exmediocampista. Además, reconoció que la derrota en la final de la Copa Libertadores 2012 contra Corinthians y el reclamo en La Bombonera para que volviera Carlos Bianchi al banco fueron determinantes para su salida.

La revelación de Falcioni sobre Riquelme en Boca que sorprendió al Pollo Vignolo: "El conflicto"

Antes de la final de vuelta de la Libertadores 2012 en Brasil, Román les anunció a sus compañeros en el hotel de la concentración que se marchaba del club. Al respecto, el director técnico repasó: "Lo perdimos antes de jugarlo". "Estaba seguro de que a ese equipo (Corinthians) le ganábamos, por cómo veníamos", agregó.

Incluso, detalló que "hubo muchas cosas en la previa, muchos jugadores se sintieron tocados" y amplió: "Lo noté en el hotel antes del partido". Acerca de su reacción en ese momento tan particular, "El Emperador" precisó: "No me enojé con nadie, sí con un jugador que tenía mucha amistad con Riquelme y lloraba porque se retiraba. Yo le dije: ´A lo mejor no jugás nunca más una final de la Libertadores, por eso tenés que llorar´. Y realmente no la jugó nunca mas".

Sobre su vínculo en el día a día con Román, "Don Julio" consideró que "si no trabajás los cinco días de la semana, no podés jugar el domingo... Es el conflicto que podés tener con un jugador". Mientras opinaba que "hay jugadores que se creen que son la base del equipo", Luciana Rubinska le preguntó: "¿Hay jugadores que no van a entrenar en la semana?". En ese momento, el invitado aclaró: "No es que no van a entrenar, pero están en camilla. No lo digo por él, lo digo por cualquiera".

Sin embargo, "El Pollo" Vignolo irrumpió para defender al vice de Boca y le dijo a Falcioni: "Pero si ese jugador después te gana el partido...". "Sí, pero me lo tiene que ganar eh, me lo tiene que ganar", reaccionó el entrevistado. "Yo creo que Riquelme te gana más de un partido", insistió el conductor de Equipo F. El ex Banfield aceptó que "sí, ganó muchos partidos", aunque disparó: "Yo no tuve tanta suerte con él, pero sí ganó muchos partidos. Yo no quiero confrontar con Riquelme", aclaró.

"Pero si llegaste a la final de la Libertadores...", le recordó "El Pollo". "Sí, ¡pero no jugó toda la Copa! No me acuerdo si jugó toda la Copa. El campeonato que ganamos, él jugó 6 o 7 partidos de los 19 porque estaba lesionado...", aniquiló el entrenador al exjugador. "En el partido en el que salimos campeones entró y jugó diez minutos, acordate", desafió al líder de ESPN.

Al mismo tiempo, Oscar Ruggeri saltó para defender al técnico y expresó que "esos jugadores normalmente son los primeros en estar en la cancha". "Yo tuve al más grande de todos (Diego Maradona) y estaba siempre adentro de la cancha", rememoró el exdefensor. "Yo valoro a esos jugadores si me dejan a los delanteros tres o cuatro veces mano a mano con el arquero, pero yo no tuve esa suerte", arremetió Falcioni.

Sobre el cierre de la conversación, Rubinska le preguntó al invitado: "¿Tuviste concesiones?". "Sí, con muchos jugadores, sí... ¡Una! ¡No dos! Entiendo al jugador. Con Román... Con muchos. Una vez sí. Ahora, si me venís todos los días así no, ¡dejate de joder!", remató "El Emperador".