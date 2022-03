La sospechosa actitud del Pollo Vignolo con Ruggeri en ESPN: "¿No llega?"

En medio del debate por el presente de Boca Juniors y Darío Benedetto en ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo tuvo una actitud más que sospechosa con Oscar Ruggeri que provocó varias sospechas.

Sebastián Vignolo tuvo una sospechosa actitud en medio de un debate en ESPN F90 con Oscar Ruggeri. La charla se basó en el presente de Boca Juniors y la lesión de Darío Benedetto que lo dejaría afuera del Superclásico ante River. El conductor del ciclo televisivo no tomó dimensión de que la cámara lo enfocaba y tuvo una actitud muy sospechosa con el "Cabezón" en medio del programa.

Sebastián Battaglia analiza las alternativas que tiene para reemplazar al "Pipa" en caso de que no llegue al duelo ante el "Millonario". Aunque el joven Luis Vázquez es una de las mejores opciones, en los últimos encuentros el DT optó por Nicolás Orsini para ocupar ese lugar. Claro que, en un partido trascendental como será el del próximo 20 de marzo en el Estadio Monumental, el entrenador tendrá que poner toda la carne al asador.

El movilero Diego Monroig habló sobre la actualidad del "Xeneize" teniendo en cuenta los compromisos que se le vienen y no pasó por alto la lesión que sufrió Darío Benedetto. Luego de escucharlo, Vignolo afirmó: "Yo creo que no juega el Superclásico". Oscar Ruggeri fue el primero en preguntarle "¿No juega? ¿Por qué? ¿No llega por esa lesión?". Acto seguido, el "Pollo" hizo un gesto negativo con su cabeza y le guiñó el ojo.

Fue por demás sospechoso y generó que varios usuarios hablaran del tema en Twitter. No es la primera vez que el relator se dirige con mucha confianza a lo que sucede en el club de la Ribera. Monroig nuevamente apareció en escena para dar detalles de la dolencia del "Pipa" ante lo que dijo Vignolo. "Si fuese un partido menos esperado que River ya te digo que no juega. Está muy cerca del sóleo, es entre el peroné y el tibial", sostuvo.

¿Boca o River? Al Pollo Vignolo se le escapó un comentario que reveló de qué club es hincha

"Mire Battaglia, le podemos pasar un resumen de la gente yéndose de la cancha de Boca y nadie se acuerda los partidos que hace que no pierde. La gente se fue preocupada. Ya no pueden decir 'Ya no hay refuerzos'. ¿Refuerzos? Necesita él ser el refuerzo. Necesita Battaglia ser el entrenador, darle una forma al equipo, porque si no son jugadores desparramados de buena jerarquía. ¿Qué le van a decir al Consejo de Fútbol?", lanzó Vignolo.

"¿Qué no quieren Battaglia?, sino le traían jugadores. ¿Por qué Battaglia? Y ya contamos la historia del porqué de Sebastián Battaglia, también les puedo decir que hay un montón de entrenadores que se eligieron así, y nos fue muy bien", aseguró el "Pollo" Vignolo dando a entender que es fanático de Boca Juniors y revelando lo que se suponía. Y agregó un comentario que poco tenía que ver con lo que expresó anteriormente: "Creo a todos Battaglia nos cae mil puntos".