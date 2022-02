El Papu Gómez le paró el carro a Ruggeri en vivo: "¿Qué te pensás que soy?"

Un comentario de Oscar Ruggeri sacó de sus casillas al Papu Gómez, que no dudó en mostrar su malestar. Tenso momento en el aire de ESPN.

Alejandro "El Papu" Gómez es una de las figuras que tiene la Selección Argentina de fútbol masculino. Tanto por su liderazgo dentro del plantel como por su talento en los pies, el ex-Arsenal de Sarandí logró llegar al corazón de los hinchas "albicelestes". Sin embargo, también hay algo que lo hace sobresalir: su alegría y sus bailes característicos al meter goles o celebrar logros.

Muchas personas le piden al "Papu" Gómez que baile para ser filmado, y lejos de contentarse, el jugador puede llegar a cansarse si lo solicitan en demasía. Es por eso que en el mediodía del viernes, Alejandro le paró el carro a Oscar Ruggeri. "Metele otro baile lindo", exclamó el "Cabezón", quien no esperó la respuesta que llegaría instantes después.

"A veces me cansa, sinceramente, pero porque sino parece que uno es Piñón Fijo. La gente me mira y 'dale, bailá'. ¡Pará! Viste, a veces... Una vez estaba acá en Sevilla y viene uno con el celular y me dice 'dale, Papu, bailame un poquito'. Me calenté, le dije '¿qué te pasa? ¿Qué te pensas que soy un mono de circo?'. Yo sé que lo del bailecito contagia alegría a los más chicos y eso me gusta mucho", aseguró "Papu" Gómez, ante la atenta mirada de Ruggeri.

Papu Gómez habló del presente de Julián Álvarez y pidió mesura

Lo cierto es que Gómez también habló de otros temas importantes como lo es la aparición estelar de Julián Álvarez en el fútbol argentino. Por él también pidió mesura y le sugirió a la prensa que no lo presionen al 9 de River que recién tiene 21 años. "Le metió tres goles a Patronato", aseguró "Papu", destacando que luego la "Araña" irá a la Premier League y allí se cruzará con los mejores futbolistas del mundo.

De forma tajante, Gómez exclamó: "El otro día vi que hizo tres goles contra Patronato y los periodistas lo tratan como si fuese Batistuta... Y tienen que tener cuidado con esas cosas. Juega espectacular, hace goles todos los partidos, pero no lo carguemos de responsabilidades y otras cosas. Es peligroso para él. Yo escucho programas y dicen cada cosa... Tiene mucho para crecer todavía"