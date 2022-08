La polémica frase de Marcelo Bonelli contra Boca por la interna en el vestuario

Marcelo Bonelli lanzó un furioso ataque contra Boca Juniors con una polémica frase sobre el presente del equipo tras el empate ante Racing y las internas del plantel.

Marcelo Bonelli atacó duramente a Boca Juniors luego del problema surgido en el vestuario entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el partido ante Racing por la Liga Profesional. El conductor de TN y El Trece utilizó una polémica frase para definir el momento que atraviesa el "Xeneize", más allá de los resultados deportivos. Además, se refirió a lo sucedido en la última jugada del encuentro en la que todo el elenco "Azul y Oro" reclamó penal.

Es que en dicha acción, Jonatan Gómez, de la "Academia", tocó la pelota con la mano, pero antes sufrió un durísimo planchazo por parte de Sebastián Villa. Sin embargo, a instancias del VAR, Fernando Rapallini aseguró que primero rebotó en el brazo del futbolista colombiano. El periodista tomó este tema como disparador para hablar de lo sucedido en el clásico y no se guardó nada.

"Quiero felicitar a la tapa de Clarín. Por mostrar el foul previo al supuesto penal que reclama la gente de Boca. Ahí está, mirá. Clarísimo. Otra vez Rapallini lo benefició a Boca, porque Villa tendría que haberse ido expulsado. Los 95 minutos paró el partido y lo perjudicó a Racing", sostuvo Bonelli con respecto a la jugada del final en la que el colegiado no cobró la pena máxima para el "Xeneize" desatando la bronca de todos sus futbolistas.

Por otro lado, el conductor apuntó contra Juan Román Riquelme por lo que pasó en el vestuario entre Benedetto y Zambrano: "Riquelme le está haciendo muy mal a Boca y a Ibarra, tendría que haberle dado la potestad al DT para que aplique o pida la sanción". Y agregó contra Leo Paradizo: "Vos das toda la vuelta para no decir lo que pasa, que Boca es un cabaret". Con estos dichos, hizo alusión a la histórica frase de Diego Latorre sobre el conjunto "Azul y Oro" en 1998.

Marcelo Bonelli liquidó a Chiquito Romero por su llegada a Boca

Marcelo Bonelli atacó duramente a Sergio Romero por su decisión de atajar en Boca Juniors. El periodista de TN y El Trece cargó con todo contra el nuevo arquero del "Xeneize", quien luego de acordar su arribo al club lanzó distintos comentarios que molestaron a varios hinchas y dirigentes de la "Academia". Es que el propio "Chiquito" reveló los motivos por los que no retornó a la institución que lo vio nacer futbolísticamente y por los que eligió la "Azul y Oro".

"A ver si gana algo, porque no ganó nada. Nadie se acuerda del subcampeón. Le fue bien en la Selección pero nunca ganó nada. Ojalá que lo ponga, me encantaría. En Racing no tiene lugar, porque los dos arqueros son mejores que 'Chiquito' Romero, hace cuatro meses que no ataja y en todos los equipos anteriores era suplente", lanzó Bonelli con respecto a lo que atravesó el arquero a lo largo de su carrera.