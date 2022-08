Marcelo Bonelli liquidó a Chiquito Romero por su llegada a Boca: "No ganó nada"

Marcelo Bonelli atacó con todo a Sergio "Chiquito" Romero por su llegada a Boca Juniors y sus declaraciones contra Racing.

Marcelo Bonelli atacó duramente a Sergio Romero por su decisión de atajar en Boca Juniors. El periodista de TN y El Trece no se guardó nada contra el nuevo arquero del "Xeneize", quien luego de acordar su arribo al club lanzó distintos comentarios que molestaron a varios hinchas y dirigentes de la "Academia". Es que el propio "Chiquito" reveló los motivos por los que no retornó a la institución que lo vio nacer futbolísticamente y por los que eligió la "Azul y Oro".

Romero aseguró que, si bien entrenó en el elenco de Avellaneda no concretó su regreso porque no hubo ofertas. Es que desde que volvió a nuestro país, el portero trabajó en el predio Tita Mattiussi para prepararse de cara al futuro, pero nunca selló un contrato. "Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado. El llamado de Racing nunca llegó, no sé a quién habrán llamado", agregó. Estas declaraciones, sumadas al "Llego al equipo más grande de la Argentina", molestaron por demás al mencionado conductor.

"A ver si gana algo, porque no ganó nada. Nadie se acuerda del subcampeón. Le fue bien en la Selección pero nunca ganó nada. Ojalá que lo ponga, me encantaría. En Racing no tiene lugar, porque los dos arqueros son mejores que 'Chiquito' Romero, hace cuatro meses que no ataja y en todos los equipos anteriores era suplente", lanzó Bonelli con respecto a lo que atravesó el arquero a lo largo de su carrera. Con esto, dejó de lado los logros que el héroe de los penales contra Países Bajos en Brasil 2014 obtuvo en la Selección Argentina Sub20 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, los títulos en el AZ Alkmaar y en el Manchester United.

Por otro lado, el periodista agregó: "A mí no me importa que profesionalmente vaya a Boca. Lo que me molesta es que él venga a operarse, haga la rehabilitación en Racing, diga que Racing es maravilloso, que el grado de pertenencia... va a Boca porque en Racing sería tercer suplente. Hasta ahí todo bien, pero dice que Boca es el mejor de la Argentina, por favor. Más falso que 'Chiquito' Romero, la nueva frase".

Sergio Romero reveló que un crack de Boca le insistió para que llegue al club

Sergio Romero llegó a Boca Juniors y reveló qué jugador importante de la institución fue fundamental para su arribo. El nuevo arquero del "Xeneize" no dudó en dar detalles de la buena relación que mantiene con su nuevo compañero, con quien ya compartió momentos con otras camisetas. De hecho, se mostró ilusionado por lo que significa un nuevo club para su carrera.

Con respecto al defensor, Romero sostuvo: "Con Marcos siempre hablo. Desde el día que él vino a Boca me está quemando la cabeza para que venga también, esa es la realidad. Porque somos muy amigos, hemos tenido una gran relación en la Selección Argentina y en el Manchester United. Sabía los objetivos del club, que la posibilidad estaba desde el momento que Román me llamó dos o tres días atrás. No sabía más que eso".