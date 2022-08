Sergio Romero reveló que un crack de Boca le insistió para que llegue al club: "Me quemó la cabeza"

Sergio "Chiquito" Romero reveló que un importante jugador de Boca Juniors le insistió mucho para que llegue al club y contó por qué motivo aceptó la oferta.

Sergio Romero llegó a Boca Juniors y reveló qué jugador importante de la institución fue fundamental para su arribo. El nuevo arquero del "Xeneize" no dudó en dar detalles de la buena relación que mantiene con su nuevo compañero, con quien ya compartió momentos con otras camisetas. De hecho, se mostró ilusionado por lo que significa un nuevo club para su carrera.

Se trata de Marcos Rojo, con quien ahora jugará en el elenco de La Ribera. Es que tanto en su paso por la Selección Argentina como en el Manchester United estuvieron en el mismo plantel y hasta ganaron cuatro títulos. Una FA Cup, una Copa de la Liga, la Community Shield y la UEFA Europa League, fueron los trofeos que ambos levantaron con los "Diablos Rojos" en las cinco temporadas que vivieron juntos.

Con respecto al defensor, Sergio Romero sostuvo: "Con Marcos siempre hablo. Desde el día que él vino a Boca me está quemando la cabeza para que venga también, esa es la realidad. Porque somos muy amigos, hemos tenido una gran relación en la Selección Argentina y en el Manchester United. Sabía los objetivos del club, que la posibilidad estaba desde el momento que Román me llamó dos o tres días atrás. No sabía más que eso".

Y agregó: "Ahora a partir mañana me voy a meter de lleno en lo que es el mundo Boca, en lo que es el vestuario para desde mi lado tratar de aportar y sumar. Tenemos jugadores de muy gran calidad, que pueden hacer grandes cosas. "Hoy me debo a Boca, el equipo más importante de la Argentina". Decidido a romperla en su nuevo paso por el fútbol argentino, el arquero no se guardó nada.

El palo de Chiquito Romero para la dirigencia de Racing

En la presentación en Boca Juniors, Romero aseguró que, si bien entrenó en Racing, no llegó a ser jugador de esa institución porque no hubo ofertas. Es que desde su regreso a nuestro país, "Chiquito" trabajó en el predio Tita Mattiussi de la "Academia" para prepararse de cara al futuro, pero nunca selló un contrato. "Si Racing me hubiese llamado, hubiera aceptado”, añadió y agregó: "El llamado de Racing nunca llegó, no sé a quién habrán llamado".

Por otro lado, el presidente de Racing, Víctor Blanco añadió en Radio La Red: "Racing hizo todo para que vuelva Romero pero él se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrena, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande. Tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas... No hacían falta"".