La picante frase de Oscar Ruggeri sobre River: "Dejó de ser"

El ex futbolista apuntó contra el equipo de Marcelo Gallardo y sostuvo que dejó de ser un "equipo como antes"

En las últimas semanas, River Plate tuvo diversos golpes futbolísticos. Uno de los más potentes es, sin duda, el adiós de la Copa Libertadores a manos de Vélez en el estadio Monumental. Las críticas llegaron al equipo de Marcelo Gallardo desde diversos puntos. Uno de los más duros fue Oscar Ruggeri que aseguró que no es "un equipo como antes".

Como siempre, Oscar Ruggeri se dedica a hablar sobre el presente futbolístico de casi todos los clubes. En este punto, ahora el ex defensor devenido en comentarista apuntó que "River dejó de ser temible" y, el actual panelista de ESPN, por otro lado, añadió: "¿Te acordás cuando deciamos ‘River sale y parece que le tienen miedo’?”.

Por otro lado, el ex jugador de River y Boca añadió que al conjunto de Marcelo Gallardo "le perdieron el miedo porque River no sale". En este punto, también reveló que, en su opinión, el conjunto Millonario "no te pasa por encima como hacía antes”. Además agregó: “Otros equipos querían salir jugando y no podían porque recuperaban la pelota muy alto”.

La buena noticia que recibió Gallardo

En la previa del encuentro en River Plate y Vélez, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo recibió una muy buena noticia de cara a lo que queda en el campeonato argentino. El Millonario, probablemente, tendrá una nueva "incorporación" por el retorno de uno de sus mejores jugadores y una de las figuras de su defensa.

Se trata del defensor paraguayo Robert Rojas que, a principios de este año en la Copa Libertadores, sufrió una terrible lesión por una patada de un jugador de Alianza Lima. El defensor tuvo una fractura de tibia y peroné luego de un cruce con un jugador de ese equipo. De esta forma, desde ese 6 de abril, el defensor paraguayo no pudo volver a jugar al fútbol.

Más allá de esta situación, un par de meses después de lo ocurrido, finalmente Marcelo Gallardo recibió la grata noticia sobre la cantidad de tiempo que le queda en la recuperación al defensor. Si todo marcha como hasta ahora, el "Sicario" podrá retornar a los entrenamientos dentro de 30 o 45 días. Es decir, para mediados de septiembre.

