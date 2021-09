La pasión oculta de Sebastián Domínguez: "Me cagan a palos seguido"

Sebastián Domínguez reveló a través de sus redes sociales cuál es su nueva pasión y cómo lo ayudó tras su retiro del fútbol.

Sebastián Domínguez nunca se despegó del mundo del fútbol. Actualmente forma parte de varios ciclos de ESPN junto a Sebastián "Pollo" Vignolo y el resto del equipo de F90. Sin embargo tiene también un pasatiempo muy diferente al deporte en el que se destacó como defensor en varios clubes. En estos últimos meses compartió en sus redes sociales diferentes fotos suyas con su bicicleta revelando así una nueva pasión.

Luego de su retiro de las canchas en 2014, el exdefensor encontró un nuevo deporte para salir de la depresión. Si bien sólo compite de manera amateur y lo toma como un hobbie, también es una buena manera para él de mantenerse en actividad. "Cuando se terminó el fútbol para mi, pensé que no iba a encontrar más esa pasión por competir... hasta que me subí a una bici. Me cagan a palos seguido, pero siento que todos los días aprendo y mejoro un montón", afirmó en una de sus publicaciones.

Sin embargo no es lo único que realiza lejos del fútbol. "En una semana corro mi primer triatlón, totalmente amateur. Entre la vida de papá y el trabajo. Vamos a ver qué sale. Después de 6 meses de volver a entrenar me voy a animar... nadando soy de madera, en bici me la banco (un poquito), corriendo... bueno, peso 88kg, correr rápido no es lo mío, jeje", aseguró en otra publicación en su cuenta de Instagram.

Sebastián Domínguez reveló su pasión por el ciclismo

En una de sus últimas fotos publicadas mencionó al ciclista y compañero Agustín Leiro y lo reconoció con unas palabras: "En el mundo del tría te van a decir dos cosas de Agus, que anda fuertísimo y que es un gran pibe. Ejemplo de constancia y humildad para todos sus compañeros. Te quiero y te admiro mucho toro... aunque arriba de la bici me maltrates", sentenció.

Su recorrido como futbolista y su paso por la Selección Argentina

Hizo gran parte de su carrera en Newell's hasta 2004, luego llegó al Corinthians de Brasil. Un año más tarde volvió a Argentina para jugar en Estudiantes de La Plata y durante 2008 pasó por el América de México. Entre 2009 y 2017 tuvo un paso por los tres clubes argentinos mencionados y puso fin a su trayectoria en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

De la mano de Diego Armando Maradona, el exdefensor tuvo lugar en el seleccionado. Durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 hizo su debut en la derrota por 3 a 1 ante Brasil en el "Gigante de Arroyito" en 2009. Tiempo después formó parte del ciclo que dirigió Alejandro Sabella de cara a Brasil 2014 pero no llegó a disputar dicho certamen.