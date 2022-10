La ira de los hinchas de Racing vs. El Pollo Vignolo en vivo: "Bostero"

La furia de los hinchas de Racing contra El Pollo Vignolo tras la victoria ante Atlético Tucumán. El video en vivo en TyC Sports desde Avellaneda.

Algunos hinchas de Racing explotaron contra Sebastián "El Pollo" Vignolo a través de TyC Sports. Apenas culminada la victoria por 2-0 frente a Atlético Tucumán en "El Cilindro" de Avellaneda, los seguidores de "La Academia" le dedicaron estos tres puntos claves al conductor de ESPN.

Una vez terminado el encuentro, en el canal de televisión comenzaron con el post partido, con un móvil en las inmediaciones del Estadio Presidente Perón liderado por el periodista deportivo Matías Pelliccioni. A plena euforia por un triunfo determinante para las aspiraciones de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, los seguidores del conjunto de Fernando Gago lapidaron a Vignolo.

Los hinchas de Racing explotaron contra El Pollo Vignolo

Pocos minutos después del 2-0 con los goles de Enzo Copetti y Eugenio Mena, los fanáticos de "La Acadé" se acordaron del presentador de ESPN. En vivo en Presión Alta (TyC Sports), Pelliccioni les puso el micrófono a quienes estaban saliendo del estadio y empezaron a gritar, a festejar y a insultar en vivo.

A las 21.09 del lunes 10 de octubre de 2022, el conductor Ariel Rodríguez dijo al aire: "Vamos a escuchar a los hinchas con Mati Pelliccioni. ¡Vamos, Mati!". "¡Hola! Estamos a la salida del Cilindro, terrible triunfo", comenzó el movilero. Al instante llegó la euforia de muchos seguidores del elenco de Avellaneda: incluso uno de ellos calificó a Johan Carbonero como "el (Lionel) Messi colombiano".

Luego, llegó un joven que cargó al entrenador del "Decano": "¡(Lucas) Pusineri no la puede creer! ¡Te ganamos con nueve, te ganamos con once, ¿con cuánto querés que te juguemos la próxima, con cinco?! ¡Ya no la podés creer!". En medio de la celebración, otro simpatizante se burló del arquero Carlos Lampe por su blooper en el tanto de Copetti y lo describió como un "boliviano tiernito".

Sin embargo, lo más picante llegó sobre el final, cuando un hincha llegó desde atrás al pedido de "permiso". Ya con el micrófono cerca, expresó: "¡Vignolo, hablás de Boca! ¡Hablá de Racing, hablá de Racing, bostero puto!". Y continuó al grito de: "Vamos, vamos, vamos La Acadé!". Para cerrar, un nuevo hincha del club de Avellaneda apareció con una máscara y aseguró que es "la de la suerte". "¡Vamos a dar la vuelta!", se esperanzó.

La reacción de Ariel Rodríguez al hincha de Racing que insultó al Pollo Vignolo

A modo de defensa de su colega por la descalificación del fanático al aire, el líder de Presión Alta demostró que lo sucedido en su programa no le gustó nada. De hecho, con mala cara, señaló: "Bueno, ahí estaba el vivo. Cuando se tranquilice un poco la cosa vamos a volver. En vivo o grabado... Porque si nos vamos a encontrar con estas cosas en vivo, iremos grabado".

El hincha de Racing que insultó al Pollo Vignolo en TyC Sports.

Incluso, Rodríguez reconoció que "la idea es tener la voz de los hinchas apenas terminan los partidos, pero la verdad que de esta manera no sirve". "No lo digo por los hinchas de Racing, sino en general. No nos sirve más puteando que hablando del partido", completó el conductor, visiblemente molesto por el exabrupto.