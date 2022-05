La insólita frase del Kun Agüero en plena transmisión de Champions League: "Dolarizar"

Después de haber criticado el impuesto a la riqueza, el Kun Agüero apuntó contra la economía argentina y se burló del peso argentino.

Después de retirarse del fútbol, Sergio Agüero saltó a Twtich donde se conoció uno de los más conocidos streamers y más importantes. Desde allí, el ex delantero del Manchester City de Inglaterra volvió a hablar sobre economía y apoyó la insólita -e impracticable- teoría de dolarizar la moneda.

En el watch party durante el partido entre el Liverpool y el Villarreal, Sergio Agüero hablaba con Maxi Rodríguez sobre el encuentro y de la nada soltó: "“Para mi hay que sacar el peso y poner dólares". En su enojo con la economía miró al ex jugador de Newell's y del Liverpool y le dijo: "El dólar lo necesitamos para todo.... ¿el peso a dónde lo llevás?". Entre risas, para tratar de salir del apuro el mediocampista lanzó: "Tenés que ser candidato a presidente",

No es la primera vez que el Kun Agüero brinda una insólita teoría al aire. Mientras veía el partido del Barcelona ante el Nápoli por la Europa League, el exfutbolista comenzó a charlar con sus seguidores de Twitch sobre la invasión rusa en Ucrania, tema del que aclaró que no estaba al tanto. "¿Y si consigo el teléfono de Putin?", sorprendió el Kun al tiempo que le contaban un poco sobre el tema de la semana. Siguiendo con su insólita propuesta, Agüero aventuró cómo podría ser la conversación con el mandatario ruso: "Lo llamo y le digo: '¿Todo bien?' No sé, quizás le digo: 'Che, pa. Está todo bien, pero... ¿te parece?".

Sin embargo, el exfutbolista se frenó repentinamente y cambió de tema sin problemas, tal como cuando habló de la explosión en Líbano: "¿Gol de Piqué? ¡Golazo de Piqué! ¡Vamos, Gery!". Obviamente, la propuesta sumada a la reacción por el gol de su excompañero hicieron que el Kun se hiciera tendencia en redes sociales. Inclusive hubo usuarios que le propusieron que se juntara con Lionel Messi para frenar el conflicto armado en Ucrania.

Por otro lado, sobre el impuesto a la riqueza agregó: "Lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Que hay lugares, un montón de países, que parece que si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata?".

La razón por la cual es imposible dolarizar

De acuerdo al artículo 2, la transición hacia al dolarización derivaría en que el tipo de cambio de conversión entre el peso y el dólar de los Estados Unidos sería igual al cociente entre los pasivos monetarios y no monetarios del Banco Central y las Reservas Internacionales. Según pudo averiguar El Destape, esto implicaría que el dólar oficial del segmento mayorista, que actualmente se ubica en los $ 110, sufriría una brusca devaluación que lo llevaría hasta una cifra cercana a los $ 200.

En diálogo con este medio, el diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman sintetizó los efectos inmediatos que tendría sobre al economía: "Sería dramático porque es un remedio peor que la enfermedad. Implica una devaluación brutal y una licuación de salarios y jubilaciones. Además de frenar el crecimiento económico y dejar a la Argentina en una situación de vulnerabilidad externa absoluta, pasaríamos a depender a la política monetaria de la reserva federal de los Estados Unidos". A su vez, agregó: "En un contexto global en donde el dólar además de se va a pique es aún peor. Y la evidencia histórica muestra que son procesos muy difíciles de revertir. Es un viaje de ida, al que no queremos subirnos bajo ningún punto de vista".