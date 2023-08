La increíble premonición del Pollo Vignolo sobre la eliminación de River en la Libertadores

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó una impensada premonición sobre River Plate en la Copa Libertadores que finalmente se cumplió en el duelo de octavos de final contra el Inter de Porto Alegre.

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó una impensada premonición sobre la definición del partido de River Plate ante Inter de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El periodista realizó su análisis previo al encuentro y se refirió precisamente a los tiros desde el punto del penal que dejaron afuera al "Millonario". Casualmente, en su opinión sobre el tema, el conductor de ESPN acertó y sorprendió a todos.

Un momento de la definición fue el que sin dudas quedará marcado en la memoria de los hinchas de la "Banda" y fue en el cambio de arco. Con la serie igualada, Robert Rojas tenía que ejecutar su remate y el árbitro decidió que cambien de arco por el mal estado del punto penal. El defensor nacido en Paraguay estrelló su remate en el travesaño y, acto seguido, Rochet cambió por gol el suyo para meter a su equipo en cuartos de final. Justamente sobre esto, el "Pollo" anticipó lo que se vendría para los de Martín Demichelis.

"Esas cosas de las brujas, la verdad que no creo, pero por las dudas... si hay penales, ojalá que no sea en ese, que sea en el arco de la izquierda", sostuvo Sebastián Vignolo en pleno F90 mientras hablaba con sus compañeros del compromiso de River ante Inter. Claro que, lo hizo mientras la cámara enfocaba el lugar donde horas más tarde el "Sicario" no convirtió su tiro desde los doce pasos en Beira Rio.

"Se pusieron locos acá...", agregó el conductor ante la reacción de los integrantes del panel del ciclo televisivo por sus dichos. Luego de que le consulten sobre su análisis de esta situación que se dio en pleno estadio, el periodista dejó una incógnita con su comentario: "Qué vi, no. Qué me contaron...". Ahora, los dirigidos por Demichelis tendrán que apuntar sólo contra la Copa de la Liga Profesional, ya que tampoco continúan en la Copa Argentina.

La reacción del Pollo Vignolo tras quedar afuera de los relatos de ESPN

Sebastián Vignolo respondió luego de la terminante decisión de ESPN de dejarlo afuera de los relatos en los partidos de Copa Libertadores. El "Pollo" no animará los encuentros ni de Boca ni de River como tampoco de Racing en el torneo continental y esto sin dudas despertó la incógnita sobre qué pasará con el conductor de la señal de Disney en el futuro. En principio, se expresó en las redes con un breve y contundente comentario que no pasó desapercibido.

"90 siempre 90. 13hs por ESPN. 17 años... Vamoooossss gracias por estar siempre", escribió el "Pollo" en su cuenta oficial de Twitter y compartió un compilado que generó revuelo. El periodista no sólo agradeció el apoyo de la gente, sino que se refirió puntualmente al ciclo que lidera (F90) con sus palabras como lo más importante en su presente. No quedan dudas que Vignolo vivió momentos inolvidables en ESPN y por eso lo remarcó en su posteo.