La reacción del Pollo Vignolo tras quedar afuera de los relatos de ESPN: "Siempre"

Sebastián "Pollo" Vignolo reaccionó luego de la decisión de ESPN de dejarlo afuera de los relatos de los partidos de la Copa Libertadores.

Sebastián Vignolo respondió luego de la terminante decisión de ESPN de dejarlo afuera de los relatos en los partidos de Copa Libertadores. El "Pollo" no animará los encuentros ni de Boca ni de River como tampoco de Racing en el torneo continental y esto sin dudas despertó la incógnita sobre qué pasará con el conductor de la señal de Disney en el futuro. En principio, se expresó en las redes con un breve y contundente comentario que no pasó desapercibido.

Para colmo, el rating no favorece para nada a F90 y Equipo F -sus programas-, por lo que genera preocupación en el canal. Mientras tanto, Mariano Closs tomó la posta en el duelo entre el "Millonario" e Inter de Porto Alegre -lo hará también con el "Xeneize" ante Nacional de Montevideo y con la "Academia" ante Atlético Nacional- y el "Bambino" Juan Manuel Pons hizo lo propio en Argentinos Juniors vs. Fluminense. Ante esta situación, Vignolo se descargó y no se guardó nada.

"90 siempre 90. 13hs por ESPN. 17 años... Vamoooossss gracias por estar siempre", escribió el "Pollo" en su cuenta oficial de Twitter y compartió un compilado que generó revuelo. El periodista no sólo agradeció el apoyo de la gente, sino que se refirió puntualmente al ciclo que lidera (F90) con sus palabras como lo más importante en su presente. No quedan dudas que Vignolo vivió momentos inolvidables en ESPN y por eso lo remarcó en su posteo.

El video subido por el conductor mostró diferentes fragmentos en los que entrevistó a jugadores de la Selección, campeones del mundo, protagonistas del fútbol argentino y otras notas que llamaron la atención como la que le realizó a Martín Demichelis. Con esto, el "Pollo" recordó a cada uno de ellos y dejó un llamativo mensaje. Cabe destacar, que recientemente volvió luego de dos semanas de no estar en el estudio por tomarse unas vacaciones.

Azzaro se la pudrió al Pollo Vignolo por su vínculo con un crack de Boca

Flavio Azzaro se la pudrió a Sebastián "Pollo" Vignolo por el vínculo que tiene con un crack de Boca Juniors. Es que el animador de ESPN llenó de elogios al futbolista en reiteradas ocasiones y recibió varias críticas a través de las redes sociales, por las que no lo perdonaron. Además, quien habló del tema incluyó al representante del jugador en esta cuestión.

"Todo el tiempo estamos escuchando al 'Pollo' Vignolo hablar del 'Pipa' Benedetto. Yo les voy a contar cómo arranca toda esta historia que hasta lo excede en un punto al delantero de Boca y que va más allá. Que tiene que ver con el vínculo estrecho que tiene Sebastián Vignolo con Christian Bragarnik y con su socio, (Marcelo) el 'Bocha' Valeri", esbozó en un principio Azzaro y reprodujo los saludos del conductor hacia Valeri en plena transmisión del partido entre Boca y Patronato por la Supercopa Argentina en el que el atacante marcó un triplete.