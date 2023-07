El Pollo Vignolo está lejos de ESPN: el verdadero motivo de la ausencia del conductor de F90

Sebastián "Pollo" Vignolo se ausentó por varios días en ESPN F90. El motivo que tuvo el conductor para alejarse del canal y del programa que conduce.

Sebastián Vignolo no está hace algunas semanas en ESPN F90 y, para muchos, su ausencia es una verdadera incógnita. Sin embargo, el conductor tomó una importante decisión con respecto a su carrera mientras Diego Fucks se ocupa de tomar su puesto en el mencionado ciclo televisivo. Horas después de que River se consagre campeón de la Liga Profesional de Fútbol y que el periodista relate el duelo ante Estudiantes de La Plata, cerró una puerta importante.

Alejado de las cámaras, el "Pollo" aprovechó sus vacaciones para pasar unos días junto a su familia en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Con respecto a su regreso a la señal, todavía no está definido cuándo se hará cargo nuevamente del programa que lidera de lunes a viernes de 13:00 a 15:00 para tomar el lugar del "Chavo". Además, Vignolo tampoco forma parte de Equipo F, otra emisión del canal en la que participa de manera diaria.

El primero que se refirió a su ausencia fue nada más y nada menos que Oscar Ruggeri. El campeón del mundo fue más que filoso en el arranque del programa del pasado 17 de julio la presencia de Diego Fucks en lugar del "Pollo" sorprendió a todos. Claro que, horas más tarde se conoció el verdadero motivo por el que Vignolo dejó la señal de Disney por al menos dos semanas.

No obstante, desde el primer momento el "Cabezón" empezó a hacer chistes contra su compañero, incluso, contra Daniel Arcucci porque, ante la ausencia del conductor, no fue el reemplazante. "Mirá, mirá como le ganó al Chiquito", dijo a los gritos Oscar Ruggeri. Y agregó: "Le ganó la batalla". La determinación del líder de F90 se dio en pleno caos de ESPN donde el rating no pasa por su mejor momento y varios ciclos penden de un hilo.

Arden ESPN y TyC Sports por el bajo rating y peligra El Pollo Vignolo

Un ex TyC como Flavio Azzaro reveló en un informe, en su perfil de YouTube, que "el final está cerca" para los gigantes de deportes en la pantalla chica a nivel nacional. De acuerdo con los números de audiencia publicados por un especialista en el tema como Ignacio "Nacho" Rodríguez, ningún producto de las señales mencionadas alcanza los dos puntos de rating y hay preocupación en las altas esferas tanto de Disney Argentina como del Grupo Clarín.

Según Azzaro, el final de los canales de deportes de cable como se conocen en la actualidad es casi inexorable. "Ya no sé si habrá tiras, programas como hay hoy, porque cada vez los mira menos gente", aseguró el ex América TV y Crónica TV. Si se observan los números publicados por Rodríguez, sólo F90, Equipo F (los dos de Vignolo) y F12 (de Mariano Closs) superan habitualmente el punto de rating. Los registros son similares a los que tienen los partidos de la Copa Libertadores y de la Sudamericana: promedian entre 1 y 1,10 unidades en el encendido, es decir entre 100.000 y 110.000 televidentes en vivo.