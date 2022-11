La dificultad que descubrió el Pollo Vignolo en su carrera como periodista: "Un defecto"

Sebastián "Pollo" Vignolo reveló en ESPN el drama personal con respecto a su carrera como periodista a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

Sebastián Vignolo reveló el gran drama que vive en su carrera como periodista. Pocos días antes de emprender su viaje a Qatar para el Mundial 2022, el "Pollo" se expresó abiertamente ante sus compañeros y no dejó dudas de los motivos por los que no le será fácil estar en la Copa del Mundo que iniciará el próximo domingo 20 de noviembre. Sus compañeros no aguantaron las risas y reaccionaron en vivo en el pase de ESPN F12 a F90.

Si bien alguna vez contó en vivo que no habla inglés, en este caso se refirió a un problema mayor que lo afectará para cubrir el certamen. Además, se refirió a una virtud con la que contrarrestará lo que sufre y sorprendió a los demás integrantes de los ciclos periodísticos de la señal televisiva. Esto, sin dudas, se convirtió en un momento que lejos estuvo de cualquier debate futbolístico pensando en el torneo que se viene.

"Voy a decir algo. Yo tengo un defecto y una gran virtud. El defecto es que no se hablar casi ningún idioma. La virtud es que no me pongo nervioso. No va a pasar nada", lanzó el "Pollo" Vignolo en respuesta a los dichos de Oscar Ruggeri, quien aseguró que todavía no viaja a Qatar por problemas con los papeles que tendrá que llevar. Luego, el propio "Cabezón" aseguró: "Como lo voy a filmar a este".

Luego, el conductor de F90 agregó: "Los informes que llegan de allá es que hay muchos menos drama del que uno se imagina. Es tranquilo, no pasa nada. No hay tanto drama". Por su parte, el campeón del mundo en México 1986 le respondió y dejó en claro que no volverá al país organizador después de diciembre: "Les voy avisando a la gente de ahí que voy a tratar de conocer todo lo posible porque ahí no vuelvo más, salvo que hagan otro Mundial. Cero posibilidades".

Alfa mandó al frente un negocio de Ruggeri en Gran Hermano

Walter, mejor conocido como "Alfa" en Gran Hermano, lanzó una insólita revelación sobre Oscar Ruggeri cuando el "Cabezón" era jugador de River Plate durante 1986. El participante del reality habló con varios de sus compañeros de aquella época, contó todo sobre la buena relación que tenía con varios futbolistas del "Millonario" e hizo hincapié sobre el ex defensor. Fiel a su estilo, el hombre que se salvó de la última nominación no se guardó nada.

Alfa no dudó en contar lo que vivió con el ex zaguero: "Conocí jugadores como Francescoli, el 'Beto' Alonso, Reinaldi, el 'Negro' J. J., Astrada, 'Pipo' Gorosito, Ruggeri. Fui amigo de Goycochea, de Ruggeri que le vendí un auto, y también del 'Araña' Amuchástegui, que venía y se quedaba en mi casa". De esta manera, el participante de Gran Hermano dejó en claro el acuerdo que tuvo con el actual panelista de ESPN.