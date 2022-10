Alfa mandó al frente un negocio de Ruggeri en Gran Hermano: "Le vendí"

Walter, mejor conocido como "Alfa" en Gran Hermano, lanzó una insólita revelación sobre un negocio que hizo con Oscar Ruggeri cuando el "Cabezón" jugaba en River.

Walter, mejor conocido como "Alfa" en Gran Hermano, lanzó una insólita revelación sobre Oscar Ruggeri cuando el "Cabezón" era jugador de River Plate durante 1986. El participante del reality habló con varios de sus compañeros de aquella época, contó todo sobre la buena relación que tenía con varios futbolistas del "Millonario" e hizo hincapié sobre el ex defensor. Fiel a su estilo, el hombre que se salvó de la última nominación no se guardó nada.

Según reveló, un familiar suyo tenía una casa en la Costa y el plantel que tenía la "Banda" en ese entonces viajó gracias a que el propio Walter los convenció. Además, agregó que tuvo mucho diálogo con Claudio Caniggia, quien se destacaba en el elenco de Núñez en los primeros pasos de su carrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el recuerdo con el campeón del mundo en México 1986 por el que sus compañeros se sorprendieron.

Alfa no dudó en contar lo que vivió con el ex zaguero: "Conocí jugadores como Francescoli, el 'Beto' Alonso, Reinaldi, el 'Negro' J. J., Astrada, 'Pipo' Gorosito, Ruggeri. Fui amigo de Goycochea, de Ruggeri que le vendí un auto, y también del 'Araña' Amuchástegui, que venía y se quedaba en mi casa". De esta manera, el participante de Gran Hermano dejó en claro el acuerdo que tuvo con el actual panelista de ESPN.

Por otro lado, agregó: "Conocí a muchos jugadores de River, porque mi suegro tenía hoteles en Villa Gesell y logré que el plantel de River vaya a hacer la pretemporada ahí. Yo estaba en la concentración y le digo al 'Pájaro' Caniggia, acompañame que vamos hasta la casa de mi suegro a buscar unas cosas'. La casa era un sueño y la gente iba a sacarse fotos. Llegamos en moto, estaba mi cuñada y le digo: 'Vení que te presento a un amigo', estaba con el 'Pájaro'. Y siempre quedó grabado que me dijo 'Pensar que podría haber sido Mariana Nannis'".

El picante reclamo de Ruggeri a Closs en ESPN por un lugar en el estacionamiento

"¿Qué pasó Oscar? ¿Qué me querés decir? ¿Vas a hablar de lo que te ocupé? Te voy a explicar", soltó Mariano Closs en el comienzo del pase. Oscar Ruggeri no se quedó atrás y le reclamó: "Escuchame, Marianito. Nosotros los argentinos tenemos explicación para todo. Ese no es tu lugar, a vos te ocuparon tu lugar, vos no ocupés el del otro. El autito ese que pusieron ahí... ¿Es de Danielito? (por Daniel Bertoni) Ahora, Mariano, vos ves tu lugar ocupado y tenés que ir a buscar otro. Yo jamás me metería en tu lugar, jamás".

Luego de que el "Cabezón" explique cómo sale del estacionamiento del canal en algunas ocasiones, Daniel Arcucci lanzó: "Para mí esto es noticia mañana en los portales: 'Tenso momento entre Closs y Ruggeri en el pase por el estacionamiento'. Por otro lado, Bulos agregó: "El lugar prohibido que le robó Closs a Ruggeri". Ante esto, Mariano Closs aclaró la situación: "No, Bertoni se lo robó a Closs, Mariano se lo robó a Oscar y el Chori se fue para otro lado".