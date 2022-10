Gran Hermano: quién fue el nominado salvado de la eliminación

El ganador de la inmunidad salvó a uno de sus compañeros de la instancia de eliminación y generó gran polémica.

La polémica en Gran Hermano no deja de aumentar, las estrategias cada vez resultan más complejas e incluso el público no logra comprender el juego de cada participantes. Y aunque cada vez se incentiva más a la competencia entre los concursantes, las alianzas no flaquean. Sin ir más lejos, este jueves 27 de octubre, Maxi salvó a uno de los participantes nominados en la placa y demostró a qué equipo apunta.

Tras haber ganado la inmunidad de la semana y coronarse como el líder de la semana, Maxi "El Cordobés" tuvo la difícil decisión en sus manos de elegir a qué nominado de la placa salvaría de la eliminación. Entre sus opciones se encontraban Martina, Nacho, Juan y "El Alfa". Y su decisión sorprendió a todos sus compañeros.

Antes de anunciar su decisión, Maxi reveló que se trataba de una elección "por estrategia" pero también por "afinidad". Esta declaración generó gran incertidumbre, ya que no dejó ningún panorama claro del participante que iba a salvar.

Finalmente, cuando llegó el momento de anunciar su decisión, Maxi tuvo que pararse delante de todos sus compañeros para decirles la determinación a la cara. En este marco, anunció que como líder salvaría a Walter "Alfa" Santiago de la placa. De este modo, quedaron en carrera para la eliminación Martina, Juan y Nacho.

Esto quiere decir que los tres "Monitos" quedaron nominados definitivamente para la gala de eliminación y su grupo corre gran riesgo de disolución. Mientras tanto, "El Alfa" quebró en llanto cuando Maxi anunció que lo salvaba y lo dejó una semana más en carrera dentro del programa.

El polémico comentario del papá de Thiago sobre la relación de Nacho y su hijo

Gran Hermano tiene dos participantes a los que se los vinculan con fuertes rumores de romance. Ellos son Nacho y Thiago, que se demuestran afinidad en diferentes momentos del reality y hasta las redes sociales empezaron a fantasear con un posible amorío entre ambos. El padre del oriundo de González Catán fue contundente y lanzó un polémico comentario.

Entrevistados por Ángel de Brito, Julio y su familia brindaron testimonio sobre los primeros días de Thiago en la casa de Gran Hermano. Fue allí cuando el conductor preguntó si a "Nacho le gusta Thiago". Exasperado, el padre del matancero exclamó: "¡Nooo, eh, boludo. Thiago no es gay, Thiago es bien machito, eh...”.

"Yo dije al revés", expresó Ángel de Brito, advirtiendo que en ningún momento se refirió a la sexualidad de Thiago. Lo cierto es que el comentario y la reacción de Julio fueron condenados por muchos usuarios de Twitter, quienes tildaron al hombre de homofóbico. Por otro lado, hubo personas que opinaron lo contrario y afirmaron que el papá del muchacho no dijo esas palabras con mala intención.