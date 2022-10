El picante reclamo de Ruggeri a Closs en ESPN por un lugar en el estacionamiento: "El autito"

Oscar Ruggeri lanzó un picante reclamo a Mariano Closs en el pase de ESPN F12 a F90. El exjugador no se guardó nada contra el conductor, quien no dudó en responder ante la acusación sobre el hecho que también involucró a Daniel Bertoni y Alejandro "Chori" Domínguez, invitados del ciclo televisivo que conduce el relator. Esto derivó en que discutan sin filtro y que sus compañeros participen en el "debate".

Según contó el campeón del mundo en México 1986, Closs ocupó su lugar en el estacionamiento del canal y esto le molestó. Luego de escuchar a su compañero, el reconocido relator evitó la confrontación pero no la polémica. Luego, tanto Marcelo "Cholo" Sottile como también Federico "Negro" Bulos lanzaron "posibles títulos" para escribir notas sobre lo que se vivió en pleno programa entre los periodistas que forman parte del panel.





"¿Qué pasó Oscar? ¿Qué me querés decir? ¿Vas a hablar de lo que te ocupé? Te voy a explicar", soltó Mariano Closs en el comienzo del pase. Oscar Ruggeri no se quedó atrás y le reclamó: "Escuchame, Marianito. Nosotros los argentinos tenemos explicación para todo. Ese no es tu lugar, a vos te ocuparon tu lugar, vos no ocupés el del otro. El autito ese que pusieron ahí... ¿Es de Danielito? (por Daniel Bertoni) Ahora, Mariano, vos ves tu lugar ocupado y tenés que ir a buscar otro. Yo jamás me metería en tu lugar, jamás".

Luego de que el "Cabezón" explique cómo sale del estacionamiento del canal en algunas ocasiones, Daniel Arcucci lanzó: "Para mí esto es noticia mañana en los portales: 'Tenso momento entre Closs y Ruggeri en el pase por el estacionamiento'. Por otro lado, Bulos agregó: "El lugar prohibido que le robó Closs a Ruggeri". Ante esto, Mariano Closs aclaró la situación: "No, Bertoni se lo robó a Closs, Mariano se lo robó a Oscar y el Chori se fue para otro lado".

Ortigoza humilló al Pollo Vignolo en vivo en ESPN F90

Néstor Ortigoza humilló en vivo a Sebastián Vignolo en ESPN F90. El jugador de San Lorenzo de Almagro anunció su retiro del fútbol que se dará luego del partido ante Aldosivi del próximo sábado 22 de octubre a las 16:30 y en un momento de la entrevista arremetió contra el relator recordando un momento que vivieron adentro de una cancha. El experimentado volante no dudó y cruzó al conductor de la señal televisiva con un comentario que generó risas de los demás integrantes del panel.

"Menos códigos que una bolsa de tutucas", lanzó Néstor Ortigoza mientras el video de la acción aparecía en cámara. Esta respuesta por parte del futbolista llamó la atención de todos los panelistas de ESPN, quienes se lo tomaron con gracia y algunos hasta lanzaron comentarios sobre el tema. Tal es el caso de Federico "Negro" Bulos, que festejó el "chiste" del mediocampista nacionalizado paraguayo.